【王牌對王牌】言承旭自認被分手後大喊　網民催與林志玲復合

言承旭與朱孝天合體現身內地綜藝節目《王牌對王牌》。（影片截圖）

台灣男星言承旭和林志玲兜兜轉轉16年，近年頻頻傳出復合的消息，不少粉絲都希望兩人能夠開花結果，不過雙方都否認傳聞。最近言承旭上內地綜藝節目《王牌對王牌》時，難得大方談及感情觀，提到舊愛時更一度眼濕濕，令現場嘉賓都非常感觸。

言承旭難得公開談及感情觀，更自認「霸道」。（影片截圖）

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言承旭表示因為自小在單親家庭成長，覺得「愛」對他來說好難，也令他習慣用霸道的方式表達愛，明明是關心媽媽，但自己的語氣和態度都很不好，甚至在對待感情也是一樣的方式：「有時候遇到另一半，明明是應該要很關心她，可能我會像跟我媽媽相處一樣，我會用一種很奇怪的方式表達愛。我曾經有一個感情是對方說要分手，然後那時候其實我是難過的。但是你知道有時候那個難過，你在對方面前起誓，其實沒有那麼容易表達出來，可是我背地裏我跟朋友哭，然後我就說我好希望我現在有一個小叮噹的，可以伸長的那個樓梯，敲敲窗戶，然後跟她說對不起。」

言承旭坦言曾因為被提分手十分難過，但最後只可以對住朋友喊。（影片截圖）

言承旭和林志玲兜兜轉轉16年，分分合合，不少網民都希望見到兩人開花結果。

言承旭這段感言，不少網友都認為是他隔空向舊愛林志玲傳話。兩人在2017年年底被發現同時現身馬來西亞一間酒店，更被影到一起去健身室，而雙方都不約而同地向傳媒表示希望給多一點空間，可惜最後不了了之。現年42歲的言承旭，至今仍是單身，眼見好兄弟周渝民和朱孝天都已經成家立室，他在節目最後也承認希望談戀愛：「我也很想要談一個轟轟烈烈的那種戀愛，我會享受那個快樂。如果你真的遇到一個你很喜歡的人，我覺得就是要努力吧，就是不要那麼輕易放棄。如果兩個人還可以緊緊地手牽手，有時候手可以緊緊牽着往下走其實是最難的。」

言承旭和林志玲在前年被目擊一齊到健身室做運動，傳出復合的消息。（網上圖片）

言承旭坦言想談一場轟轟烈烈的戀愛。（影片截圖）