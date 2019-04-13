【王牌對王牌】與言承旭合唱《流星雨》　朱孝天揭F4不和真相

《流星花園》雖然已經被翻拍過好多次，但台灣版一直是不少觀眾心目中的經典。由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的F4，當年風靡全亞洲，俘虜萬千少女。近年4人各有各發展，已經甚少合體在幕前演出，最近言承旭和朱孝天獲邀參加內地綜藝節目《王牌對王牌》，兩人在台上合唱經典歌曲《流星雨》，即時勾起粉絲的回憶。

當年F4真係紅透半邊天。（網上圖片）

言承旭與朱孝天近日在最新一期節目中驚喜亮相，雖然少了周渝民和吳建豪，但兩人與華晨宇、沈騰組成「王牌F4」，在台上獻唱《流星雨》，就連服裝都高度還原，以當年MV中的天藍色背心和襯衫上陣，一出場就引起全場觀眾歡呼聲不斷。

連衫都配合返當年《流星雨》MV中的造型，勾起大家回憶。（影片截圖）

言承旭和朱孝天與華晨宇、沈騰組成「王牌F4」，同台獻唱《流星雨》。（影片截圖）

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F4在2001年因為《流星花園》而爆紅，距離如今已經18年。唱完《流星雨》後，不止觀眾被勾起回憶，言承旭和朱孝天也表示非常懷念。回想當年拍攝《流星花園》，言承旭坦言非常美好：「我那時候還曾經開玩笑，如果我們再站在舞台上唱歌，有的都生小孩了，就抱小孩在手上，然後我們4個站在台上……那個畫面我會覺得很溫馨。」

四人當中，周渝民、朱孝天都已經成家立室，吳建豪離婚後回復單身，言承旭亦未有新戀情。（網上圖片）

2013年，F4破天荒合體現身江蘇衛視春晚。（影片截圖）

不過外界一直傳聞F4成員不和，對於這個問題，朱孝天斬釘截鐵承認「是啊」，身旁的言承旭都表現尷尬。但朱孝天隨即解釋：「我覺得大家其實一直都對我們好像有點誤解，覺得好像我們在一起工作，就一定感情很好。但事實上我們4個人生活沒有太多交集，因為每個人的狀態跟習慣都不大一樣，想的東西也不大一樣。其實這幾年我們也很少聯繫。」但他表示4人之間的關係就像同事，雖然沒有很親密，但也沒到反目成仇的地步。

外界一直傳言F4成員之間不和，朱孝天毫不猶豫承認，但他解釋4人就像同事關係，並不是反目成仇。（影片截圖）