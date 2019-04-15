任Coachella壓軸嘉賓成焦點　Childish Gambino：放下你們的手機

美國年度大型音樂節Coachella已經於日前正式舉行，陣容非常強勁，演出歌手包括有Childish Gambino、Ariana Grande、Katy Perry、H.E.R.、Khalid、Billie Eilish、Zedd、Marshmello等，亦吸引了不少星級粉絲前來撐音樂節，里安納度狄卡比奧 （Leonardo DiCaprio）、碧咸兒子Brooklyn、Kendall Jenner與Gigi Hadid等都有現身。

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Coachella被譽為「人生必去的音樂節」，相信大家除了看偶像的現場表演，入場都是為了打卡，而首日Coachella的焦點就落在Childish Gambino的90分鐘壓軸演出。當他上到台演出時，他看到很多台下觀眾只顧著拍照，便呼籲大家專心看表演：「放下你們的手機，因為我想將特別的表演帶給你們！這不是一個演唱會，你們來到Coachella是欣賞喜歡的歌，如果你們來這裡只是拍Instagram照片，你應該立即走到最後，我想你們真正感受這一切！」另外，他亦在演出的中段，向去年底離開人世的父親、Rapper Mac Miller及Nipsey Hussle致敬。