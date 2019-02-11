【格林美】Childish Gambino缺席　仍憑《This Is America》掃4獎

國際樂壇盛事第61屆格林美頒獎禮（The 60th Annual Grammy Awards）香港時間周一（11/2）早上在美國洛杉磯舉行，而今年的揭幕表演充滿女性主義，先由Camila Cabello打頭陣，其後Lady Gaga、Jennifer Lopez、Alicia Keys、美國前總統奧巴馬夫人米歇爾（Michelle Obama）等，就上台分享音樂對大家的重要性。到正式頒獎時，成為今年大熱的Lady Gaga就不負眾望，奪走三個獎項，但仍然不夠Childish Gambino（本名Donald Glover）厲害。

（Getty Images）

Childish Gambino憑歌曲《This Is America》橫掃4個大獎，包括：年度製作（Record of the Year）、年度歌曲（Song of the Year）、最佳饒舌／演唱對唱（Best Rap/Sung Performance）及最佳音樂錄影帶（Best Music Video）。不過Childish Gambino早前拒絕於大會表演，今日的頒獎禮都缺席，由頒發年度歌曲獎的嘉賓John Mayer和Alicia Keys代為領獎。

《This Is America》去年夏天推出後即引起極大迴響，MV的點擊率已經達4.8億。Childish Gambino在MV中以以各種怪異舞步及暴力畫面，配上傳統和當代混合的黑人音樂，將美國年輕人貪圖享樂、對現實懵然不知及黑人受盡歧視的社會現象展示大家眼前。另外，Cardi B就憑專輯《Invasion of Privacy》奪得最佳饒舌專輯。