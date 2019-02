【格林美】Childish Gambino缺席　仍憑《This Is America》掃4獎

國際樂壇盛事第61屆格林美頒獎禮(The 60th Annual Grammy Awards)香港時間周一(11/2)早上在美國洛杉磯舉行,而今年的揭幕表演充滿女性主義,先由Camila Cabello打頭陣,其後Lady Gaga、Jennifer Lopez、Alicia Keys、美國前總統奧巴馬夫人米歇爾(Michelle Obama)等,就上台分享音樂對大家的重要性。到正式頒獎時,成為今年大熱的Lady Gaga就不負眾望,奪走三個獎項,但仍然不夠Childish Gambino(本名Donald Glover)厲害。

(Getty Images)

Childish Gambino憑歌曲《This Is America》橫掃4個大獎,包括:年度製作(Record of the Year)、年度歌曲(Song of the Year)、最佳饒舌/演唱對唱(Best Rap/Sung Performance)及最佳音樂錄影帶(Best Music Video)。不過Childish Gambino早前拒絕於大會表演,今日的頒獎禮都缺席,由頒發年度歌曲獎的嘉賓John Mayer和Alicia Keys代為領獎。

《This Is America》去年夏天推出後即引起極大迴響,MV的點擊率已經達4.8億。Childish Gambino在MV中以以各種怪異舞步及暴力畫面,配上傳統和當代混合的黑人音樂,將美國年輕人貪圖享樂、對現實懵然不知及黑人受盡歧視的社會現象展示大家眼前。另外,Cardi B就憑專輯《Invasion of Privacy》奪得最佳饒舌專輯。