許志安黃心穎偷食影片曝光　網友湧入IG留言痛批「世紀賤男」

許志安（安仔）與太太鄭秀文（Sammi）一直都是圈中的恩愛夫妻，今年是兩人結婚5周年，但今日（16號）突然爆出安仔背妻偷食，而女方正正是馬國明的女朋友黃心穎，消息一出即時掀起熱議。

許志安和黃心穎近年互動頻頻，經常同場出現。（IG圖片）

有傳媒曝光一段安仔和心穎在車廂偷情的約16分鐘片段，片中所見心穎在整個車程中多次「進攻」，兩人激咀逾20次！雖然安仔表現相對被動，但就與心穎十指緊扣，也沒有反抗，最後兩人抵達心穎香閨後齊齊下車。

許志安與黃心穎共同朋友在今年元旦post IG，兩人更頭貼頭影合照。（IG圖片）

兩人在車廂內激吻的報道一出之後，隨即在網上瘋傳和引來熱烈討論，安仔和心穎當然被閙爆，心穎更火速關掉了她IG上的留言功能。而安仔IG最新的一條帖文也被網民的留言洗版，紛紛表示對安仔很失望，除了用粗暴的語言大罵之外，更留言：「有咁好嘅老婆唔珍惜，你简直垃圾！」、「有冇搞錯呀你，你點對得住Sammi呀！」、「Sammi依家籌備緊佢個concert已經大壓力夠辛苦，之前失聲陰影又整親腳，你仲要出軌偷食咁樣回報返俾佢，請問你有冇良知？請問你知唔知道婚姻係咩？做人老公最基本就係專一，最基本你都冇呀！」

去年兩人還在《星光熠熠耀保良》十指緊扣合唱《會過去的》。（網上圖片）

網民的留言都非常激烈，充斥着「垃圾」、「賤人」、「滾出娛樂圈」、「世紀賤男」、「好Cheap」等字眼，看來外界對安仔背妻偷食深感憤怒！而到目前為止，雙方對事件都未有回應。

網民紛紛閙爆安仔。（IG截圖）