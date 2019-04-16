黃心穎許志安車廂激吻　網民激動鬧爆IG急刪留言功能

許志安（安仔）與老婆鄭秀文 (Sammi) 由拍拖至結婚，兩人相愛逾25年，縱然中間經歷過分手，但始終發現是彼此心中最愛，復合到結婚至今一直好恩愛，兩人的愛情故事更曾被黃子華形容為「香港最後一個童話」。

早前安仔同Sammi更以家中長輩身份接受新婚新人的敬茶，傳授夫妻相處之道。而今年亦是兩人結婚5周年紀念。正當大家都羨慕他們歷久常新的甜蜜婚姻關係，可惜一單新聞，令所有事情幻滅！

據《蘋果日報》報道，安仔竟然「偷嗒」馬國明的女友黃心穎！相信誰也沒可能會想到，安仔和心穎看似大纜都扯唔埋的兩人，竟然搭上了。其實兩人於去年10月的《星光熠熠耀保良》時，就曾在台上手牽手合唱《會過去的》，據知兩人私底人非常老友。

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今日（16日）中午前，馬國明仲喺微博出post，正為新劇《降魔的2.0》開工中。（馬國明微博截圖）

日前《蘋果》獲得到一條安仔同心穎於車廂中偷情的短片，片中兩人上演了幕幕偷食真人騷，完全無視各自另一半的感受！整條短片長約16分鐘，起初見到安仔、心穎和男友人齊齊坐在車廂後座，心穎戴上了黑色口罩。男友人堅持先送心穎返家，心穎卻爆粗反對，說要先送對方返家。此時安仔都撐心穎，冧爆的心穎即搣了安仔耳朵一下，再向男友人爆粗問對方住邊。安仔即叫司機開車往男友人住處，而心穎得戚地跟男友人說：「佢（安仔）送我返去呀。」跟住就蹺實安仔的左臂，還整個人挨實安仔撒嬌，兩人更情不自禁牽起手來並用手袋遮掩着。原本兩人急住要先送走男友人，是為了方便自己在車上「依泣」。

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黃心穎和鄭秀文都有玩開gym，上月心穎在ig分享運動相騷老鼠仔，Sammi都有留言讚佢女超人。（黃心穎ig截圖）

心穎採取主動 10分鐘車程激吻逾20次

當男友人於大坑落車時，安仔跟對方表示會同心穎各自返歸，男友人竟質疑安仔，但安仔強調是各自返歸。誰知待男友人一落車後，安仔同心穎兩人即齊聲叫司機駛往心穎於鯉魚門的住處！

終於可以獨處的兩人，立即表現得相當激情，曾被網民指是「姣精」的心穎更採取主動，隔住口罩錫了安仔一啖，之後更索性除下口罩埋身攬實安仔激嘴，化身成進擊的心穎，兩人一直拖住手。由大坑到鯉魚門短短10多分鐘的車程，兩人連環激咀了逾20次，全程由心穎採取主動，其中一次更錫了超過1分鐘，咀到啜啜聲，心穎還不時樹熊式咁摟實安仔，兼咀到一臉滿足甜笑，根本旁若無人，亦似乎已經忘記了自己是有另一半！最後兩人返到心穎的香閨後齊齊落車，之後發生咩事就只有他們兩個先知喇。

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許志安與黃心穎共同朋友在今年元旦post ig，兩人似開party玩得極盡興，影合照都頭貼頭。（Instagram圖片）

兩人車廂激吻報道一出之後，即被在網上瘋傳和被網民瘋狂討論，安仔和心穎毫無懸念被罵爆，而心穎更火速關掉了她IG上的留言功能。