【黃心穎許志安】馬明媽媽回應片段勁大迴響　TVB急刪極速下架！

「世界級姣精」黃心穎和人夫許志安各自背另一半於的士車廂中偷食斷正，震撼全城！雖然黃心穎、許志安、馬國明和鄭秀文四位主角都未有回應事件，但大批守候在馬國明位於太古寓所的傳媒就率先訪問到馬明的媽媽，TVB的big big channel更第一時間為大家全程直播，務求為大家帶來100%原汁原味的最新資訊！怎料，馬媽媽的片段上架不到3小時，TVB就急刪片段，讓人摸不着頭腦！

事源，打扮得相當樸素的馬媽媽下樓就被大批傳媒追問兒子馬明的「綠帽疑雲」！一臉疑感的馬媽媽就多次表示沒有睇新聞，所以未知「準新抱」黃心穎搭上「人夫」許志安，她更稱馬明正在家中觀看足球賽事，並無異樣！談到對黃心穎的印象，她就稱：「下？好普通啫…又唔係話好鍾意佢，冇乜嘢。（會唔會好想佢哋快啲拉埋天窗？）冇呀，我覺得佢咁大個仔，佢要結婚會話我知。」

呢對金童玉女，結果會係點呢？（資料圖片）

呢對男女，真係唔抵幫！（IG圖片）

馬媽媽對準新抱偷食斷正一臉愕然！（BBC截圖）

【黃心穎許志安】馬國明媽媽被追問綠帽疑雲 尷尬苦笑：拍戲呀？

黃心穎許志安車廂激吻 網民激動鬧爆IG急刪留言功能

好彩有CAP圖，點撃下圖睇吓啦！

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訪問後，TVB娛樂新聞台主持林子博就拿出手機，打開新聞給馬媽媽看，馬媽媽看後就稱：「係咪拍戲呀？」但此舉就激嬲不少網民，相信亦是big big channel急刪片段的原因之一！

馬媽媽即刻戴眼鏡睇清楚！（BBC截圖）