柯震東罕有回答網友提問　自揭要睇心理醫生度日

自5年前爆出吸毒醜聞之後，柯震東的演藝事業就一落千丈，雖然人氣不及從前，但其動向仍然備受關注。近日他就透過社交網站（Instagram）同網友互玩問答，除了自揭有失眠困擾之外，原來每日還需要睇心理醫生，情緒狀況令關心他的人相當擔心。

柯震東自吸毒後經濟上遇到困難，不過目前就靠做小生意度日。（網上圖片）

網友們對著柯震東絕不拐灣抹角，直接了當問心中所想。自事件發生之後大家都知道他面對的壓力非常大，所以就好想知道他如何面對每一天，沒想到他好無奈表示：「不要問我，因為我是每天起床面對心理醫生的人。」還自揭有失眠困擾。

柯震東同網友們玩問答。（網上圖片）

因為吸毒醜聞之後他所接演的商演﹑廣告遭取消，所拍的影視作品都遭換角，經濟上似乎遇到困難，但原來唔講唔知，目前他靠副業先生存到現在：「我轉幕後了，也做點小生意了，不然怎麼活到現在呢？」而他亦再次強調自己好喜歡做演戲，即使可以重新選擇一次職業，他仍然會做演員。網友們見他回答做演員亦順便調侃他，認為愛演戲可是就被自己吹毀了，對於網友的回問他自己亦顯得非常有歉意：「我知道對不起，我真的知道，謝謝你謝謝還願意跟我聊天的人。」網友們見到他目前的狀況都叫他加油，不過絕大部分網友仍然是難原諒他「吸毒還想復出」﹑「還做夢呢」﹑「永遠不能原諒」…看來他仍需努力要挽回網友的心喇！

柯震東想收穫人心仍需要努力。（視覺中國）