【黃心穎許志安】馬國明維護黃心穎：佢知自己做錯咗

許志安與黃心穎昨日被爆出在車上激吻事件後轟動全城，二人受全城責罵之外大家更關心鄭秀文及馬國明的感受，今天（17日）馬國明帶上Cap帽現身於TVB電視城為他主演的劇集《降魔的2.0》開工，現場若30名記者希望了解他現在的狀況，不過馬明表示等化完妝後再交代事情。

安仔心穎昨日已出來交代事件。

大概下午5時多馬明現身回應這次的事件：「其實呢件事我知道咗之後我好快已經冇咗嬲呢個感覺，我係好平靜，同埋我好快變成擔心，我好擔心呢件事牽涉入面嘅所有人，任何一個受到傷害我都係唔希望嘅，咁可能我唯一代表佢（黃心穎）講少少嘢，咁其實我知道佢知道自己做錯咗，佢係好想出嚟同大家回應，但公司可能驚佢情緒唔穩定同講錯說話，所以就冇安排佢出嚟講，咁我啱啱都知道佢IG出咗Post，咁佢都講咗，我只可以話佢仲好年輕，以後有好多路去面對去行，我希望大家畀啲空間佢，至於我大家就唔洗擔心我，嚟緊我會好專心繼續我嘅工作，我會繼續拍好我嘅戲，我其實仲開緊工，咁我唔希望影響到戲嘅進度，至於安仔（許志安）佢都講咗好多嘢，咁我都唔會發表任何意見，因為我覺得呢個世界冇任何人有資格發言，除咗佢太太，所以大家都冇資格發言，咁呢件事盡快平息就可以啦。」

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馬明回應嗰陣都幾多表情。（葉志明攝）

而因為這件事情關係，馬明家人也受到被追訪，因此馬明在訪問中希望大家高抬貴手不要打擾到他的家人：「我爸爸又好媽媽又好都唔係圈中人，你知大家記者朋友技巧好高，好識引導大家想要嘅答案，咁突然咁多咪舉畀我媽媽，佢係會驚，佢可能講錯說話，所以希望大家唔好將我媽媽講嘅嘢放大佢，我都唔會就佢任何一句去回應，我只係希望大家唔好嚇親我屋企人，佢哋唔係圈中人，唔係好明，我冇乜嘢再交代，要講咁嘅係咁多，我只可以講接下來會專心工作，唔好令事件再發酵，傷害到任何人。