【黃心穎許志安】曝光後IG人氣不跌反升　追蹤人數竟超越Sammi

通常藝人發生負面新聞，被瘋狂留言炮轟當然少不了，而社交網站上的追蹤人數就是實實在在的數據，清楚反映究竟形象有幾插水！黃心穎與人夫許志安在的士纏綿激咀的偷食事件在昨天（17日）中午暴光後，因主動攻勢令黃心穎火速被冠上「情婦」、「姣精」之名被全城炮轟之際，IG粉絲人數竟然不跌反升，瘋狂飆升35000人！

黃心穎IG一夜之間飆升接近35000多位粉絲。（IG截圖）

自從事件曝光後，黃心穎雖然早已關閉IG的留言功能兼刪除Facebook page「畏罪潛逃」，但她的IG依然能讓大家一覽無遺。由於黃心穎曾經高調地上載過多張與許志安的「約會證據」，所以吸引大量香港市民湧入其IG「食花生」，解釋了為何捲入醜聞的她依然「人氣急升」，由昨天的59萬粉絲急速飆升至現時的63萬，似乎還有繼續上升的趨勢！

黃心穎IG有多張與許志安的合照讓大家一覽無遺。（黃心穎IG）

黃心穎上月的IG粉絲數目只有50萬，依然敗給「正室」鄭秀文的54萬粉絲大軍。然而，發生今次事件之後，「情婦」終於擊敗「正室」，足足「贏」8萬人！雖然現時黃心穎的形象已經一去不返，不過見到自己仍然「大獲支持」，黃心穎應該可以鬆一口氣。

Sammi都不夠黃心穎「勁」！（IG截圖）