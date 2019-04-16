【黃心穎許志安】鄭秀文黃心穎是健身好拍檔　正室與情婦做朋友？

黃心穎今日（16日）突然被爆搭上人夫許志安在車廂內激吻，震驚整個娛樂圈，但各自都與另一半馬國明和鄭秀文（Sammi）愛得高調，實在難以令人相信「出軌」事實。

黃心穎與許志安於去年10月在《星光熠熠耀保良》上手拖手合唱。（黃心穎IG）

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黃心穎和許志安於2019年的第一日就已經見面，更加頭貼頭合照擺上IG（IG圖片）

但其實黃心穎和許志安經常明目張膽地將二人的「好交情」擺上枱，可能因為各自都有自己的另一半，再加上二人年齡相差21歲，再親密都根本不會惹人懷疑。上年10月，黃心穎更與許志安在《星光熠熠耀保良》上合唱，更無懼鏡頭手拖手傳情。不過，許志安對於這段情非常小心，即使經常借「朋友聚會」過橋見面亦甚少在IG上po過對方，亦很少在黃心穎IG上留言，甚至交情這樣好都沒有follow對方。

許志安沒有follow黃心穎，不過Sammi竟然有。（IG截圖）

黃心穎除了明目張膽地follow許志安，亦與他的老婆Sammi有好交情。（IG截圖）

反之，黃心穎則主動得多，像「小粉絲」一樣雀躍地去對方演唱會、經常到許志安IG留言，當然亦有follow他的IG啦。不單止這樣，黃心穎甚至連許志安的老婆Sammi都有follow，雖然正室與情婦從來都沒有合過照，但二人在IG竟然是互相follow的關係，原來二人是一起去健身的健身夥伴，Sammi曾在自己IG po過與「情婦」黃心穎一起做gym的片段，亦曾在「情婦」黃心穎IG上留言叫對方「女超人」，甚至曾在「情婦」和老公的「聚會」合照上留言，可見「正室」與「情婦」交情亦不錯，而許志安亦「氹」得另一半相當好，令Sammi誤以為二人關係真的很單純，否則有點會與情敵做朋友呢？

鄭秀文在IG上載與黃心穎做gym的片段。（Sammi IG）

Sammi在黃心穎IG留言稱讚對方是女超人，可惜對方竟然是情婦。（黃心穎IG）

另外，Sammi於3日前在IG表示自己受腳傷困擾兩個月，沒有拐杖幾乎完全不能行走。老公許志安不單沒有好好照顧老婆，出軌偷食的行為實在太令人髮指。