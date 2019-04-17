【黃心穎許志安】事件引全城哄動　黃子華一早已預計這現象

許志安黃心穎偷食事件令到全港人為之瘋狂，全民齊齊食花生，不少人在網上論壇指出，香港人就只會關注娛樂，明明社會昨天也發生不少事件，卻不去關注。許志安黃心穎偷食並不是兩個明星的事，加上他們的另一半鄭秀文和馬國明，是四個明星的事，而且他們的名氣都不少，鄭秀文更是天后級人馬，事件發酵速度之快實在比得上子彈火車。

至於為何香港人如此關心這件事，除了四人的名氣，其實黃子華一早已經說出香港人的心態。

黃心穎許志安偷食事件，的確令香港這兩天產生了一個巨大的話題。（IG圖片）

在2003年，子華神於《冇炭用》棟篤笑中，指娛樂對香港很重要，可以分散大家的精神，他說：「喺上一個世紀出現咗一個生意奇材，佢真正發現咗香港人最鍾意嘅娛樂，係睇人點仆X。」大家對負面的事，總是特別興奮，如果今次是黃心穎和馬國明結婚，就未必有如此大回響。

子華神講嘅嘢真係幾時聽都覺得咁有道理。（視覺中國）

幾年前，子華神應邀為鄭秀文演唱會做嘉賓，指出鄭秀文和許志安是一個社會現象，他說：「點解啲人咁想你同許志安一齊？因為呢個係童話呀！金童玉女，但係爆咗煲，曾經！然後破鏡竟然又能夠重圓，呢個係童話中嘅童話，所以你明唔明白你嘅社會意義同責任，因為今時今日嘅香港係少咗好多童話㗎喇。」鄭許兩人是80年代的經典情侶，經歷過很多事，大家都以為終於修成正果，誰不知竟然出現如此大的震撼事件，香港人一直放在心中的童話被幻滅，你話，點會唔多人睇？

曾經的金童玉女，今次又再出事。（視覺中國）