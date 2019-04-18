【黃心穎許志安】開直播力撐鄭秀文　吳宗憲：安仔不要哭了！

歌手許志安同藝人黃心穎（被稱：安心事件）車廂偷情事件成為全港熱話，雖然事後男方立即出來開記者會道歉，但仍然未能平息該事。然而安心事件亦吹到去台灣，近日綜藝天王吳宗憲就在開直播時就講到這件事，更直言力撐鄭秀文。

吳宗憲不畏言提安心事件。（網上圖片）

眾所周知吳宗憲一向說話有道理，在台灣娛樂圈有舉重輕重的地位。然而就在近日他開直播宣傳自己產品的時候，有網友就留言提及安心事件，他亦二話不說直言：「不要哭了，安仔不要哭了。偷吃被抓到了，可能是一時意亂情迷吧！藝人也是人啊，在那個情景底下突然間來了一下這個就沒辦法了。」之後他再宣傳產品，網友們又轉到安心話題他仍然不避談，還公開力撐Sammi：「我也支持Sammi，許志安不要再哭了。希望許志安也給他一個機會吧，以後不要再亂偷吃了。」

吳宗憲直言力撐鄭秀文。（網上圖片）

事實上，自安心事件發生後外界都非常擔心鄭秀文無法承受打擊，恐怕她的抑鬱症復發。近日就有指她的情緒已經陷入崩潰，無法面對這件事已經極速搬離同安仔位於淺水灣的愛巢，不見任何人同不接任何電話，將自己完全封閉，目前她的一舉一動令人甚是關心。

大家都非常擔心鄭秀文一舉一動。（網上圖片）