【黃心穎許志安】曾合作過品牌IG遭負評鬧爆　網民怒呼抵制黃心穎

黃心穎與許志安於的士車廂內連橫激咀纏綿的新聞爆出後，瞬即轟動兼震驚全城，全民齊聲鬧爆安仔同心穎呢對出軌男女，兩人形象插水。即使安仔已緊急召開記者會喊住認錯和鞠躬道歉，之後心穎亦有於IG發文認錯道歉，但已經無法挽回昔日的一切。兩人的吸嬲指數爆燈！心穎的IG雖然關閉了留言功能，但與他撞樣的蔡一智IG，以及剛與她合作拍完無綫新節目《懿想得到》的黎諾懿IG，都慘成了網民留言發洩鬧爆心穎的平台，就連曾經與心穎合作過的服飾品牌bauhaus的IG，亦遭網民瘋狂留言兼負評。

心穎去年曾與該品牌合作。

心穎於去年與該品牌合作，與袁偉豪拍了一系列的皮褸宣傳廣告。據悉，她的廣告合約於去年6月開始至今年2月已經約滿。不過大批網仍然湧到該品牌的IG留言鬧心穎，又要求品牌棄用她，甚至揚言若不換人就要抵制罷買。網民的留言包括：「強烈要求bauhaus褫奪黃心穎代言人角色！！」、「我想問個皮有幾厚，厚唔厚得過心穎BB嘅面皮？」、「一見到臭X黃心穎代言，立即唔想買！」、「抵制黃心穎！」、「搵佢做代言人等執笠啦！」可謂群情洶湧。其實該品牌的IG上已沒有了心穎的廣告照片或任何有關她的宣傳照，只剩下袁偉豪一個的相，不過網民卻氣憤難平要繼續鬧。

呢張原本喺品牌IG嘅心穎廣告相，依家已經無咗。

以下係網民喺該品牌IG上嘅留言，以及心穎之前影嘅廣告相：