盧巧音開入行20周年演唱會　不抗拒夫妻擋演出

盧巧音(Candy)入行21年，去年想搞20周年演唱會，但因為各種原因而不成事，今年終於實行計劃，她日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談即將舉行演唱會感受，她說：「本應上年想做20周年演唱會，不過一來冇埸，二來工作又多，唔想特登為咗20周年呢件事而求其搵個地方做，緣份到咗今日，就當係一個20周年紀念活動嘅閉幕演唱會，有Fans話返俾我知，今次開騷嗰兩日，咁啱就係我2003年喺紅館開騷嗰兩日，真係好巧合。」

Candy接受主播許文軒(Edmond)專訪。

Candy與樂隊Kolor主音Sammy結婚多年，Edmond問她會否介意夫妻擋演出，Candy表示會採取開放態度，她說：「夫妻擋唔介意，不過有時覺得工作還工作，私事還私事，好似Kolor去內地巡迴，我有時都唔方便跟去，就當俾佢哋幾個大細路自己安排，有時多個女人喺度，我覺得會係一個負累，我好似有個氣場喺度影響佢哋。」

Candy 即將舉行入行20周年演唱會。（IG圖片）

Candy在專訪提到近年愛上跑步及做運動，為她和老公帶來的影響：「其實係跑步愛上咗我，之前我同老公嘅身體同情緖都差，初初係佢跑步做Gym先，而我因為左腳有舊患，行得快都會痛，所以我就去跑，睇吓安多酚有幾勁，原來真係好勁，依家變咗我生活嘅一部份，就算落雨都會去跑，跑完馬拉松之後，我老公叫我跑埋超馬，大約60至100公里。跑步可以練氣、練意志，認識好多新朋友，跑步時仲發現香港還有好多好靚嘅地方。」

Candy 與Sammy一同愛上跑步。（IG圖片）