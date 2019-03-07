謝霆鋒新歌《塑造》袋鼠島取景　億萬年風蝕景象勁有Rock味

謝霆鋒最新派台歌《塑造》（國語版《深淵》），向偶像天團Linkin Park致敬，更邀請港台猛人加持，包括韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson Wang），新歌Rap的部分由Jackson親自填詞獻唱，還有超高人氣的青春女鼓手羅小白伴奏。歌曲已經率先推出，不過MV就未能同步上線，原因是為了MV能有最佳效果，要遠赴南澳袋鼠島取景，所以押後推出日子。

Jackson負責填詞和獻唱Rap的部分。

今次MV獲得澳洲旅游局及南澳旅遊局支持，前往有「沒有圍欄的動物園」之稱的南澳袋鼠島拍攝。這個一望無際的地方，每處都是經過億萬年風蝕海侵的自然景象，每一步都是地球最原始的面貌，不時都有國際知名雜誌及電視頻道前往當地進行報導。

為了MV能有最佳效果，霆鋒和製作團隊遠赴南澳的袋鼠島取景，島上充滿經歷億萬年風蝕海侵的自然景象，非常有Rock味。

整個拍攝歷時兩日，去了多處地方取景，每處都是見證大自然力量，以及不作修飾的粗糙美，配合狂野的搖滾音樂。霆鋒因為搖滾的東西很有「公路」的感覺，「今次地點有齊沙漠、岩石、海岸、一望無邊的長公路做背景，正正是我想要的那種遼闊，但又型格的質感。」

袋鼠島「島如其名」，袋鼠隨處可見，霆鋒笑謂:「沿途久不久都會遇到一隻，特別在我們下榻的地方，有的袋鼠根本唔怕人，能夠非常近距離接觸，是不錯的體驗。」

拍攝當日，正值烈日當空，不過霆鋒都無刻意去搽防曬，本來有在場工作人員問霆鋒需唔需要防曬措施，佢就話：「唔駛啦，因為我都想曬黑點，準備3月17日的戶外活動。」不過當晚回到酒店後，霆鋒就發覺自己過份曝曬，「我諗住曬黑少少，點知燶咗！」