南優鉉相隔7個月再會澳門粉絲　6月舉行個人演唱會《植木日》

韓國男團Infinite成員成烈及東雨日前正式入伍，繼隊長聖圭後成為第二及第三位開始軍隊生活的成員，Infinite的團體工作將暫時告一段落。主唱南優鉉亦積極展開個人活動，現正演出音樂劇《那些日子》的他更宣布將於6月2日在澳門百老匯BROADWAY THEATRE舉行個人演唱會《植木日Nam Woo Hyun 1st Solo Concert in Macau》，自去年11月隨團體Infinite在澳門舉辦粉絲見面會後，相隔7個月再次與澳門粉絲見面。

Infinite於去年11月在澳門舉辦粉絲見面會。（南優鉉IG）

南優鉉於2016年首次以SOLO歌手名義推出《Write》，並在去年9月推出第二張SOLO專輯《Second Write》後大獲好評，唱作能力備受肯定。他亦在去年11月第一次在首爾開個人演唱會《植木日》，之後亦相繼宣布分別於4月及6月到台灣及澳門開騷，是南優鉉自出道9年以來首次以SOLO歌手身份舉辦海外巡迴演唱會，意義非凡。

南優鉉將於6月2日在澳門百老匯（百老匯舞台）舉行個人演唱會。

91年的成烈和92年的東雨都已經正在當兵，相信1991年出生的南優鉉亦入伍在即，而今次亦相信是南優鉉入伍前的最後一次巡迴演唱會，各位Inspirit（Infinite粉絲）如想趁偶像當兵前聽到南優鉉極富情感的嗓音，就要好好把握機會了！