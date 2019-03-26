Infinite金聖圭、姜河那遇車禍無大礙　巴士車窗被撞至嚴重碎裂

據韓國傳媒報道，今日（26日）下午韓國軍隊音樂劇《新興武官學校》演員所乘坐的車輛於前往表演場地路上在首爾新沙洞與巴士相撞，該架巴士更被撞至車窗嚴重碎裂。據稱，擔任26日的演出包括男團Infinite成員金聖圭和男演員姜河那，而二人亦在涉事車上，二人所屬公司發聲明表示他們並無大礙。

Infinite隊長金聖圭（左）、池昌旭（中）和姜河那（右）均有份出演《新興武官學校》。（網上圖片）

軍方立刻發聲明表示取消今日的演出：「幸好並不是大事故，車上人員的傷勢並不嚴重，擔心事故後會有後遺症亦隨即前往醫院接受檢查，因此取消今日的演出。」金聖圭所屬公司Woolim娛樂亦表示：「Infinite金聖圭健康沒有異常。」

《新興武官學校》是一套以韓國抗日獨立戰爭期間新興武官學校內的故事為主題的韓國軍隊音樂劇。（網上圖片）

《新興武官學校》是一套以韓國抗日獨立戰爭期間新興武官學校內的故事為主題的韓國軍隊音樂劇。出演者皆正在服兵役，除了金聖圭和姜河那外，還有男演員池昌旭、2AM成員趙權和SHINee隊長溫流等人，不過他們並不是負責今天場次的演出，所以並不在車上。