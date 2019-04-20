Beyoncé紀錄片《Homecoming》正式上架　產後嚴格節食成功減磅

美國樂壇天后Beyoncé在舞台上魅力四射，每次大型公開表演都技驚四座。去年她獲邀出席Coachella音樂節，成為首位登上Coachella舞台演出的黑人女歌手。日前在Netflix上架的紀錄片《Homecoming》，首次呈現Beyoncé在去年參加Coachella音樂節演出的歷程，還回顧了她懷着雙胞胎Rumi和Sir時所面臨的挑戰，她更分享了產後成功減磅的秘訣。

Beyoncé的紀錄片《Homecoming》日前在Netflix正式上架，首次呈現她在去年參加Coachella音樂節演出的歷程。（IG圖片）

Beyoncé原定在2017年登上Coachella音樂節的舞台，並打頭陣演出，但當年她突然宣布懷孕，因而決定取消。她在片中坦言懷孕過程很艱辛，除了高血壓之外，還患上妊娠毒血症，甚至因為其中一個胎兒心跳停跳了幾次，所以要接受緊急剖腹產手術。

Beyoncé 2017年因為突然懷孕，取消原定的演出。（IG圖片）

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雖然最後母子平安，但產後的Beyoncé面臨更為艱巨的體力挑戰：「我在產下雙胞胎那天的體重有218磅，我從未想過自己的身體能承受那麼多。」但由於身材嚴重走樣，體力也大不如前，為了儘快重返舞台，Beyoncé必須遵循嚴格的節食食譜：「我戒了麵包、碳水化合物、糖、乳製品、肉、魚和酒類，真的很餓！」

等了一年，Beyoncé重返舞台，為歌迷送上精彩的演出。（IG圖片）

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毫無疑問Beyonce去年在音樂節登場時光芒四射，演出非常成功。但回想當初的過程，她坦言逼得自己太過分：「我曾經以為再也回不到從前的狀態，我的身體、我的力量和耐力都不可能和以前一樣了。最初我總是會抽筋，而且還心不在焉，掛念着我的小朋友。」經歷這段艱辛日子之後，Beyonce自言感覺重獲新生，開啟了人生新的篇章，不再逼自己變回以前的樣子，而是享受懷孕產子為自己帶來的改變。

雖然修身過程艱辛，但Beyonce最後成功減磅，以最佳狀態登上舞台。（IG圖片）