五月天阿信初開IG唔識玩　自嘲長輩向粉絲求救

五月天主唱阿信早前才開通IG，走文青風格，而且表現得相當活躍，頻頻與圈中好友如周杰倫、蔡依林的互動，每次對話都引起網友熱議，近日阿信的一篇貼文再令網友笑翻。

阿信近日才開通IG。（IG截圖）

阿信在FB詢問：「為什麼發IG不會乖乖的同步到臉書？這樣我們上年紀的人會很累說，會很累的說。」對於粉絲經常說他都不在社交平台放生活照，阿信也在同一貼文回覆說：「誰說我沒有生活照，照了一堆我跟你們說」。

阿信在IG發問，如何可以將IG同步到FB，粉絲非常熱情地留言教學。（FB截圖）

事緣阿信在IG發布一則很感人的貼文，而他想同步到臉書上，卻不知道如何操作，所以開Post向大家求救，而粉絲亦很貼心地教學，可是大家也不忘虧他「去設定打開同步就好，為什麼要po文讓大家笑你啦」、「是要大家乖乖去follow你的IG嗎」、「主唱大人，其實我們也很累，要追IG還要追臉書」，11個小時就吸引6千多人留言。但也粉絲爆他之前曾經成功將IG同步到FB，只是他自己又刪掉貼文，更將同步設定關閉。

阿信當天在IG分享了一張照片，只見他拿著《人生海海》專輯，抿嘴自拍，回憶起1997年3月五月天經歷第一場演出。（IG截圖）