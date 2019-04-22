【詭探前傳】鄭少秋讚拍攝安排舒服　望與欣宜父女檔開工

鄭少秋如火如荼拍攝ViuTV新劇《詭探前傳》，相關的戲份接近尾聲，秋官都話鬆一口氣，而佢亦大讚拍攝安排周到，過程絕不辛苦：「其實都開心的，拍幾日又放幾日假，當然如果一氣呵成就更好，不過又不能開得太緊密，太辛苦了！我都聽到好多同行，好像陳秀雯都話拍ViuTV劇，拍攝安排好舒服。」

秋官又表示希望可以同欣宜父女檔拍劇，不過就唔敢畀太多意見教對方做戲：「當然好啦，最好做父女！」他又表示沒什麼可以教授欣宜：「我發覺現今的年輕人非常醒目，欣宜的演技叫青嫩少少，唔叫入行好多年、老資格，不過佢有自己獨特風格，現今年青人演戲好生動好入戲！」

秋官希望與鄭欣宜父女檔拍劇。

郭偉亮同秋官拍攝查案戲份時，秋官「打手勢」幫助他「借視線」，Eric感激對方細心照顧，更容易投入角色拍攝：「佢真係好細心，知道一個視壇新人要咩，不會介意落手落腳幫你、教你，我好感激可以在他身上袋住好多嘢走！因為我有少少寒背，但角色要成日挺直條腰，所以問下秋官有沒有甚麼姿勢可以幫我，佢教完我之後，我腰骨都真係直了好多！」

游學修、陳安立、麥子樂休息數日再開工拍攝，游學修就講笑話秋官匿名帳戶關注他的「社交平台」：「佢消息真的非常靈通，我最近發生什麼事、公司有什麼新動向，他也一清二楚！」陳安立都話秋官知曉台前幕後的新動向，所以同每個崗位同事都有話題討論，絕對跟得上潮流。

郭偉亮多謝秋官教他改善姿勢。