【嫁到這世界邊端3】陳貝兒尼日尼亞步步驚心：四屍命案被斬件

近年TVB好鍾意將受歡迎嘅節目不斷添食，除咗《食平啲》系列，《嫁到這世界邊端》連續兩輯都大受好評，並喺台慶頒獎禮連奪兩次最佳非戲劇節目。上星期主持人陳貝兒又再次出發，為《嫁到這世界邊端3》進行拍攝，點知喺第一站尼日尼亞已經發生驚險事，令出名大膽嘅貝兒都不禁話：「呢度彷佛係一個一出街就可能會遇到意外嘅國度。」

《嫁到這世界邊端》系列叫好又叫座，連續兩年於台慶頒獎禮奪得最佳非戲劇節目。（陳貝兒IG）

陳貝兒喺兩輯節目已經走訪11個國家，拜訪遠嫁作人妻嘅女士。（陳貝兒IG）

陳貝兒入行多年，去過世界各地唔同國家採訪，應付各種突發事故都相當有經驗，不過呢次一去到尼日尼亞就令貝兒嚇破膽：「被提醒過好多次千祈千祈唔可以一個人出街、特別係入夜後。真係有咁危險嗎？一落機，嫁到尼日利亞嘅港女人妻就話早兩日佢屋企附近，發生咗單四屍命案，屍體更被斬件示眾。原因就只係為咗一啲小糾紛。」

陳貝兒話呢次拍攝有荷槍實彈嘅軍裝警員24小時保護，但出入拍攝時都一步一驚心。（陳貝兒IG）

喺尼日尼亞，生命流逝比想像中更快更易，雖然貝兒話攝製隊有荷槍實彈嘅軍裝警員24小時保護，但出入拍攝時都一步一驚心：「拍攝過程好嚴竣，尋晚我哋夜晚10:30pm收工返到酒店，凌晨03:30am又要再出車坐7個鐘車入尼日利亞東部地區拍攝。剛剛出車前又再被人妻提醒唔可以喺車上面玩電話，因為天仲係黑嘅，外面嘅人見到入邊有電話燈會知道入面係有電話嘅『有錢人』、同埋啲 電話燈會照到我哋係外國人，佢哋就有可能想對我哋做啲咩⋯⋯呢度彷佛係一個一出街就可能會遇到意外嘅國度。」探訪過多地人妻嘅貝兒都不禁問：「好難想像有港女會肯嫁到過嚟呢度。做乜要嫁到咁遠呢？」

陳貝兒話難以理解：「有港女會肯嫁到過嚟呢度。」（陳貝兒IG）