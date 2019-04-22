梁嘉琪擇偶要冇指定任何職業　最緊要傾得埋

梁嘉琪今天（22日）出席TVB兒童節目《Thing Big天地》的記者會，今天天氣十分炎熱而活動又在戶外舉行，對藝人來說也辛苦，嘉琪表示自己也受不了炎熱天氣，所以將大會衣服剪成背心令自己可以涼快一點，但嘉琪直言自己怕熱但不怕曬黑：「其實我唔知咁樣講大家明唔明，我好鐘意皮膚同陽光有直接接觸，如果我出街我Feel到陽光射落嚟，我會覺得好醒神，我覺得自己好健康。」

嘉琪今天（22日）出席活動，與一眾小朋友玩遊戲。（梁碧玲攝）

在活動期間有醫生出席這活動，Bob（林盛斌）在台上得知醫生還沒結婚就立即想將他介紹給嘉琪，嘉琪笑言Bob太關心我了：「其實啱啱醫生係我隔離同我細細聲講我係佢偶像，差在未同我講係細細個睇妳大，不過我揀男朋友冇特別職業同要求，傾到計係最重要，呢個係最難得。」

嘉琪覺得在香港做爸爸媽媽是很偉大和有壓力，笑言自己在感情生活上仍是一個浪子。（梁碧玲攝）

「安心」事件已逐漸降溫，與黃心穎同為為「是非精」之一的嘉琪回應道：「其實呢件事大家都出自關心佢，但真係除左當時人可以評論，我都唔多回應呢件事，呢件事無論邊個都好，任何人都需要處理情緒，都希望佢哋快啲過返正常生活。」