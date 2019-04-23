關心妍入行18年首開內地巡唱：要幫囡囡申請定回鄉証

自女兒楊榮心(心心)出世後，關心妍(Jade)一直專心湊女，心心日漸長大，現在已兩歲多，Jade今年將重投歌手身份，更舉行入行18年首次內地巡唱「Touching Moment Concert Tour」，七月十三日於廣州舉行首站，之後再到深圳、東莞和佛山等地，將會陸續公布。曾兩次踏上紅館的Jade，距離上一次個人演唱會已經相隔五年，這段時間全心照顧囡囡和創辦「妍亮生命慈善基金」幫助情緒抑鬱的小朋友和家庭，今年亦將會回歸樂壇。

內地巡唱的海報。

入行18年，Jade有不少經典慘情歌，《負擔不起》、《你有心》、《我太強》、《慘得過我、《放生》、《仍然》和《失戀哲理》等都深受樂迷歡迎，每次到內地工作，都被歌迷問她什麼時候開騷？這次終於能夠兌現承諾，Jade說︰「內地的巡迴真係等咗好耐，一直都等一個啱嘅時機，內地歌迷問咗十幾年都未實現到，今次意義好大，而今年香港的場地好爆，希望明年2020可以將巡唱帶回香港。」

日前Jade為演唱會海報拍攝，一有時間就跟囡囡玩視像電話，Jade經常和囡囡在屋企玩「煮飯仔」焗麵包和蛋糕，心心一見到媽咪就話要食「包包」和士多啤梨，兩母女更隔空合唱心心的最愛兒歌《太陽伯伯》，Jade說︰「心心每日要聽十五次以上，歌詞背到好熟，哈哈！希望第一站帶埋心心到場，佢出世之後都未見過舞台上嘅媽咪，有俾啲片佢睇過，每次見到媽咪唱歌都好興奮，先幫佢申請定張回鄉証先。」

Jade亦同時宣布正式加盟「MoNo晧星文化娛樂」，曾主辦及協辦「薛之謙摩天大樓2018巡迴演唱會」、「楊千嬅My Beautiful Live世界巡迴演唱會」、歐美天后Mariah Carey的台北演唱會2018和韓國天團BTS「World Tour Love Yourself」曼谷站、「MCJIN歐陽靖IAMHIPHOPMAN 」中國內地巡迴演唱會等。「MoNo晧星文化娛樂」，舉辦過不少國際大型演唱會，今年將全力為Jade開拓華語市場，Jade更會推出廣東和國語新歌，答謝一直支持的歌迷。