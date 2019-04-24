【婚內情】與關淑怡相隔24年合唱主題曲　黃耀明：你哋有眼光！

ViuTV新劇《婚內情》搵嚟鄧萃雯、陳錦鴻及廖碧兒等主演，選角及劇情都令觀眾相當期待。呢日仲上載短片公布劇集主題曲，搵嚟廿多年無合作嘅黃耀明關淑怡，合唱暗黑氛圍嘅非典型電視劇主題曲《快樂到死》，令網友非常驚喜！明哥接受訪問時都話：「你哋有眼光啦，電視劇主題曲應該要有一個新嘅方向！」

明哥話自己足足四分一世紀冇唱過劇集主題曲。（影片截圖）

明哥接受訪問時表示，呢次接到ViuTV邀請令佢頗意外：「我諗對上一次唱電視劇主題曲，好似已經超過四分一世紀前啦，最重要係同我合唱嘅係關淑怡。我哋上一次合作應該係24年前嘅《萬福瑪利亞》，真係好耐好耐之前啦！都幾意外㗎因為呢首《快樂到死》唔係好典型嘅電視劇主題曲，係電子音樂，流行音樂裡面有一種叫歌德式風格影響，往往令人有一種好暗黑嘅氛圍。大家一齊去做啲唔同嘅嘢啦，你哋有眼光啦，電視劇主題曲應該要有一個新嘅方向。」

黃耀明關淑怡相隔多年再合作，默契依舊，拍攝MV時一埋位已經投入狀態。（影片截圖）

歌曲MV會喺4月29日首播，呢日公開嘅製作片段見到部分《婚內情》片段，關淑怡都表示呢首歌好能夠描述到角色心理狀態：「《快樂到死》呢個歌名我覺得幾黑暗嘅。『後悔吻了吻到四季之外』你後悔去吻一個人，我諗唔使講大家經已可以想像到，好似好快樂好似好美麗，但係大家都好清楚呢套劇叫《婚內情》，嗰種快樂嗰種美麗，係咪真係快樂呢？」

明哥同Shirley不約而同表示，歌詞相當能反映角色心理狀態。（網上圖片）