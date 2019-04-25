【黃心穎許志安】由熒幕兄妹「升呢」做夫妻　無綫撮合馬明唐詩詠

黃心穎跟人夫許志安的車廂出軌事件轟動全港，雖然兩位當時人已為事件道歉，鄭秀文出Post表示原諒安仔，馬明亦為黃心穎講好說話，而事件所牽涉的卻不只4人。早前樂易玲已表示已將黃心穎的工作全面叫停，跟張振朗主演的《堅離地愛堅離地》被抽起，無綫宣布改由楊明、高海寧主演的《婚姻合伙人》頂替。不過有最新消息指，接下來播放的將會是郭晉安、馬國明、唐詩詠及李佳芯主演的《白色強人》，但究竟是在《倚天屠龍記》或《婚姻合伙人》後播出，還是未知之數。

《白色強人》有郭晉安、馬國明、唐詩詠及李佳芯主演，加上醫療劇一向都受歡迎，相信會為觀眾帶來驚喜。（劇集海報）

《白色強人》是一部以醫療題材為主的電視劇集，由羅永賢監製，劇中其他演員包括何廣沛、張曦雯、姜大衛、蔣志光、馮盈盈及朱智賢等。劇集故事主要圍繞醫生所面對的困難及探討醫療改革問題，為2019無綫節目巡禮19部劇集之一及2019年香港國際影視展10部推介劇集之一。

而劇情講述香港公共醫療開支年復一年、幾何級數式膨漲，宛如一顆隨時爆破的計時炸彈。明成北醫院是公營醫院龍頭，副院長楊逸滔（郭晉安飾）決意推行醫改。院內的天才醫生唐明（馬國明飾）卻質疑他的計劃，認為醫改實行，會導致有病人因無法支付醫療費用而死亡。因二人理念不同，而爆發連場衝突，但同樣秉持著仁醫之心，並聯合醫護精英守護病人之餘，亦譜出多段仁心仁術故事。

在拍攝醫院景方面，監製羅永賢表示今次除了搭建像真度極高的急症室外，亦到了內地拍攝全新的醫院景，希望可以讓觀眾看到新畫面。而且製作團隊更非常認真，一眾演員及導演在拍攝之前需要接受訓練，亦會有醫護人員跟場拍攝，務求將最真實的一面呈現觀眾眼前。另外，馬國明與唐詩詠這對熒幕兄妹更在劇集「跳Step」飾演離婚夫妻，私底下感情要好的兩人去年接受訪問時，曾笑言冇難度：「我們熟絡就更好，不用刻意去演！」