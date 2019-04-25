李敏鎬完成近2年兵役正式退伍　超過200名粉絲迎接Oppa回歸

近日不少韓國男星退伍，繼周元和任時完之後，韓劇《繼承者們》和《藍海傳說》主角李敏鎬今日（25/4）亦完成近兩年的兵役正式退伍，超過200名來自世界各地的Minoz（李敏鎬粉絲）到李敏鎬任職的首爾江南區水西綜合社會福利館，迎接「Oppa」李敏鎬歸來。

李敏鎬今日完成兵役正式退伍。（Viu《K1頭條》提供）

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李敏鎬2006年與好友丁一宇遭遇車禍重傷，因而被判定以4級補充役代替一般兵役。2017年5月12日，李敏鎬以公益兵身份履行兵役，去年3月進入論山訓練所接受了4周的基礎軍事訓練。今天早上，一眾Minoz在李敏鎬工作的地方，等候李敏鎬下班。韓國時間下午六時左右，李敏鎬身穿休閒套裝和牛仔褲現身，雖然他戴着黑色口罩，仍掩蓋不了李敏鎬的微笑，向在場粉絲和傳媒打招呼。

世界各地超過200名粉絲歡迎李敏鎬回歸。（Viu《K1頭條》提供）

李敏鎬暫未定回歸後的工作，而池昌旭、Super Junior的圭賢、金秀賢、2PM的玉澤演、姜河那、BIGBANG的G-Dragon、CNBLUE的鄭容和亦會緊接退伍。

李敏鎬下班時，向在場粉絲揮手打招呼。（Viu《K1頭條》提供）

仲有邊啲Oppa就快退伍？