【2019亞洲魅力男】BTS防彈少年團V再奪冠　王嘉爾竟百名不入？

網上平台Starmometer昨日（20日）公布「2019亞洲百大魅力男」的投票結果，100名男藝人中，足足有38位韓星上榜。而華人界男星都唔輸蝕，有超過15人上榜，當中包括鹿晗和楊洋等。而「世界彈」BTS防彈少年團的V繼續蟬聯去年的好成績，連續兩年登上一位寶座。不過今年香港代表GOT7 Jackson王嘉爾竟然榜上無名，結果令粉絲意外。

今年BTS防彈少年團繼續有4位成員上榜，分別是V（1）、柾國（2）、Jin（5）和Jimin（28）。除了第二年冧莊的V外，柾國及Jin一下子由去年的第31和46名，跳升至頭10名內，可見A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）的威力和組合的在亞洲地區的人氣。上年因韓劇《我的ID是江南美人》而爆紅的ASTRO車銀優，今年也登上第21位的高位，絕對是前途無可限量的後起新秀。可是今年Jackson卻百名不入，只剩下NCT Lucas黃旭熙一人排名在66位，為香港人增光。

BTS防彈少年團V再一年穩守冠軍寶座。（影片截圖）

1-50名內排名韓星：

+ 17 + 16 + 15

除了一眾男偶像外，亦有不少以演技攻陷女心的小鮮肉演員們上榜。包括《耀眼》南柱赫（25）、《金秘書為何那樣》朴敘俊（26）、《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅（38）和《男朋友》朴寶劍（44）等。最驚喜是正在當兵的李敏鎬和金秀賢，也分別排名第50及83名，即將退伍的池昌旭更排行第9，可見歐爸們服役期間一樣人氣不減。而已與宋慧喬拉埋天窗的宋仲基亦魅力不減，排行第45名。

Lucas黃旭熙今年名次雖稍有回落，不過成為唯一上榜的香港人。（影片截圖）

51-100名內排名韓星：

+ 11 + 10 + 9

而講到中華地區，都有多位鮮肉男演員榜上有名。包括排名最高第15位的王鶴棣、楊洋（27）、宋威龍（33）、胡一天（37）、吳亦凡（42）和鹿晗（60）等，可見中國地區的男藝人，在國內也擁有超人的人氣，每個也散發著自己獨有的魅力和風格。除了藝人外，游泳選手寧澤濤亦有份上榜，比台灣男演員王大陸的第91位排名還要高。

今年只有20歲的王鶴棣，排名第15，成為中國男藝人中第一位。（影片截圖）

中國及台灣男藝人排名：