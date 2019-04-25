Selina男友張軒睿被揭係「渣男」　連累林明禎背負「小三」罵名！

台灣女子天團S.H.E中的Selina任家萱今年初參加了內地真人騷《女兒們的戀愛》，節目中她與小11歲的台灣男星張軒睿疑假戲真做擦出愛火花，Selina除了以「我的男朋友」來介紹給任爸爸外，二人更在微博中高調放閃，引起不少熱議！雖然不少網民都覺得二人相當登對，但亦有網民質疑看似單純的張軒睿實際是一個不折不扣的「渣男」，更翻出他不少黑歷史！

二人被指戲假情真！（微博照片）

現年26歲的張軒睿於2015年參與潘瑋柏主演的電視劇《不得不愛》入行，2016年又與台灣女神安心亞主演偶像劇《狼王子》而被觀眾熟知。他憑藉帥氣的外形俘獲了不少女粉絲的心，更一度被稱為「森林系男孩」。直到去年，張軒睿被爆熱戀大馬女神林明禎，二人更被影到在公園、草原等地大方親暱互動。不過有報道指，從二人相識到交往，張軒睿在這之前已有一位拍拖年多的圈外女友Shiny，Shiny除了會post張軒睿正面照，更有牽手、靠頭，還有男方貼心幫女孩擦指甲油，以及在Shiny身體不適時，張軒睿會帶她去喝紅豆湯並替她熱敷相當體貼。

事後，張軒睿高調認愛林明禎！（網上圖片）

張軒睿被指偷食林明禎！（IG圖片）

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而張軒睿高調認愛林明禎時，身為前女友Shiny就在限時動態意有所指地表示：「叫人嗤之以鼻的勇氣，我幫你翻譯那叫做：藉口」，讓人懷疑張軒睿劈腿，而林明禎則被質疑是小三。當時，戀情公開不足一個，就爆出二人分手，莫名奇妙地背上「小三」的林明禎更在IG留言：「沈默不代表沒底限」及「沒有一句是實話」，令人痛心。

有指Shiny當時先係正印！（IG圖片）

二位「前度」對佢嘅評價都麻麻...（網上圖片）

點撃下圖睇更多Shiny靚相！

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另一面，就有傳張軒睿與安心亞合作演出《狼王子》時，相當口甜舌滑，不斷稱安心亞是女神，即使合作結束，張軒睿還會在臉書上寫下：「真的好想蜜蜜（安心亞在劇裡的名字）」，雖然把口「哴」過油，但安心亞最後都冇上當。

有指安心亞冇上當！（劇照）

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而Selina出席活動時被媒體追問與張軒睿的戀情，她就不願公開承認，僅表示自己手機已經多了一組號碼（張軒睿），並稱：「自己也是期待中，朝這個方向去努力」。對此，不少網民就請求張軒睿放過Selina，不要讓女方再受傷害！

Selina同張軒睿年紀相差11年！（微博照片）