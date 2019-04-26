男神一定要夠高？　日本偶像知念侑李話你知159CM都做到！

喺大眾口中所謂嘅男神，除咗係要靚仔之外，身高都係其中一個好重要嘅標準，換句話說，身材矮小嘅男生如果要做「男神」，似乎有啲望塵莫及。而最慘嘅係，樣唔靚可以去整、身材唔夠Fit可以去操，但唔夠高真係無辦法，唯有接受現實。不過日本有位男偶像，年僅25歲嘅知念侑李就打破咗唔夠高做唔到男神呢個傳統，身高159CM嘅佢，被公認係日本男神。

當知念侑李同啲隊友拍埋一齊，真係可以話係「一目了然」。（Instagram）

知念侑李有永遠的童顏

雖然知念侑李而家只得25歲，但其實佢入行已經超過15年。2003年，年僅9歲嘅知念侑李就憑住「可愛」二字被日本知名嘅尊尼事務所睇中加成日本藝能界，當時佢仲係小學4年級。2007年更加加入咗期間限定組合「Hey！Say！7」，之後再以「Hey!Say!JUMP」成員嘅身份正式出道，多次於紅白歌唱大賽亮相，但他的身高，卻停了喺14歲的階段。而知念侑李除了發展音樂事業之外，亦不時有參演日劇，例如有校園愛情劇《Sprout》、《歡迎來到陰陽屋》以及《地獄老師》等，而最新一季日劇（春季）的《即使生氣也不要和笨蛋交手！（頭に来てもアホとは戦うな！）》中他更是擔任主演。

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