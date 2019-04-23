山口真帆一復工即退團　撰寫親筆信：想過要是不加入NGT48就好了

日本AKB48姐妹團NGT48近日風波不斷，成員山口真帆去年底遭兩名男粉跟蹤回家，險些被強暴。她向公司AKS舉報可能被隊友設局，但AKS處理態度消極且慢半拍，在輿論下才對所有成員進行調查。但山口真帆卻被公司要求公開道歉，之後演出也都沒有她的蹤影。如今相隔101天後她重新復工，卻無預警拋出畢業震撼彈，選擇告別這個令她又愛又恨的團體。

山口真帆無預警宣佈退團。（IG）

山口真帆日前隨着子團體舉辦解散演唱會，她昨天向付費會員們發出訊息，埋怨公司單方面解散子團體，身為成員的她只透過通訊軟體片面被告知。她今天拿出準備好的親筆信，宣布：「我能為NGT48所做的，只有畢業這件事了」，全場粉絲一片譁然，而她的好友長谷川玲奈、菅原Riko也宣布一起畢業，要與山口共進退。

山口真帆日前對粉絲講出這陣子的心情轉折，雖然想過要是不加入NGT48就好了，但因這個身份受到粉絲喜愛，讓她還是很慶幸自己是NGT48的一員。正因為喜愛這個團體，她才不想姑息養奸，無奈挺身而出的下場就是成為眾矢之的，如今身為偶像，她自覺已無容身之處，只希望好友們都能在安全的環境中從事偶像活動，對粉絲們感到相當抱歉。之後她會在5月5、6日出席握手會，5月18日進行最後一次公演，之後的演藝活動尚無規劃。

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