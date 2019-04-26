【晚吹】簡幗儀Lilian Kan唔止得性感　原來係高材生GPA成績3.95

第7集請到簡幗儀Lilian Kan上節目講大學趣事，學業成績話題外，當然不少得有感情事，以及大家都有興趣的「曳曳」事。（截圖）

ViuTV《晚吹》系列一向以言論大膽無下限見稱，新系列《晚吹－女學生‧吹水班》更是以「女學生」為主題，邀請城中「女神」上節目分享學生時期的生活，更重要的是，每集嘉賓亦穿上校服以配合主題，真的有視覺以及聽覺上的雙重享受。第7集的《晚吹－女學生‧吹水班》中，節目更請來了被喻為是城中「最靚時裝設計師」的簡幗儀（Lilian Kan）。節目中，除了大騷自己大學超高GPA3.95的成績表外，也透露了不少自己讀書時期做過的「曳曳」事。

簡幗儀Lilian Kan其中一個厲害之處就是拿得超高GPA3.95。（截圖）

講「X街啦你！」被形容是有禮貌

Lilian Kan自謙的說，其實自己「天資比較差」，所以中學時期讀書一直比較普通，做過最壞的事也不過是「為引父母注意，而特登唔返學」。當她被問及，做過有哪些壞事時，她還表示自己試過冒充家長簽名以及講粗口，最後還主持人要求，以溫柔語氣說了一句「X街啦你！」卻被主持戲稱是「有禮貌地講粗口」。她還分享了自己與中學時期男朋友分開的原因：「出嚟做嘢之後，想搵個心智成熟啲，可以照顧自己嘅。」言談之中，表示因為不滿這位前度男友「傾電話會發脾氣」以及「相當介意她做模型兒」。

被問到「第一次」曳曳的詳情，簡幗儀Lilian Kan沒有透露太多，只以笑應對。（截圖）

有計劃地獻出「第一次」 Lilian：想喺一個最舒服嘅情況底下做

在每集《晚吹－女學生‧吹水班》中，每一位嘉賓都會被問「第一次性行為在甚麼時候？」等私人問題。這一集，主持人就詢問，有否試過身穿校服「曳曳」？她回答說，「第一次」是在大學時期，並大爆自己的「第一次」是在有計劃下進行。



Lilian：呢樣嘢大家都好重視，想喺一個最舒服嘅情況底下做。

主持人：有冇直情攞本簿寫個Plan，今晚去邊度，做啲乜？

Lilian：有行程嘅，但係冇寫出嚟。大家傾過嘅。

主持人：我想聽妳講下個行程。

Lilian：唔...約會玩得好開心，然後...

​主持人：都幾Sweet吖。

Lilian：係吖，佢好鍚我，同埋好重視大家。

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