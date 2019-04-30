【婚內情】與鄧萃雯結婚20年　默許陳錦鴻安心偷食談善言

四月全香港最關心的新聞之一，必定是「安心事件」。許志安和鄭秀文的感情斷斷續續維繫將近30年，曾被黃子華視為「香港最後一個童話」，但許志安卻被發現與黃心穎在的士親熱，難免令見證這段感情的人又憤怒又惋惜。碰巧剛於周一（29/4）首播的ViuTV新劇《婚內情》以婚姻問題為題材，劇中鄧萃雯（飾演馬淑湘）和陳錦鴻（飾演孫逸）的婚姻也是踏入20周年，卻被談善言（飾演許或然）乘虛而入，與陳錦鴻發展婚外情。或許，觀眾可以從《婚內情》探討「安心事件」，或者其他現實生活婚姻的出軌原因。

鄧萃雯和陳錦鴻主演的ViuTV新劇《婚內情》昨晚（29/4）首播。（劇照）

戀人變親人欠激情 小三乘虛而入

《婚內情》中鄧萃雯與陳錦鴻由相識、相知、相戀到結婚，這段關係維繫逾20年，他倆既是夫婦，又是工作伙伴，任誰來看，都算是天衣無縫的模範夫妻。然而，再美麗的煙花，也有一刻會煙消雲散；充滿激情的愛戀，也有一天變得平淡。陳錦鴻曾在訪問中提及：「結婚的愛情，是感情不是愛情」，可見鄧萃雯與陳錦鴻的愛情長跑經歷歲月洗禮，走過高山低谷，如今兩人的關係與其說是情人，倒不如說是家人，家人之間雖會互相扶持，惟豈似蜜運中的戀人般，每分每刻都充滿激情？這點或許就是令陳錦鴻尋覓新情人的伏筆。

雖然鄧萃雯和陳錦鴻算得上是模範夫妻，但兩人感情已漸漸變得平淡。（劇照）

丈夫如壞學生 欲擺脫妻子操控

談善言的出現，無疑是為鄧萃雯與陳錦鴻帶來衝擊。鄧萃雯經營畫廊，而陳錦鴻則是作家，兩人的職業在文藝界均頗為正統。相反，談善言是暗黑風格畫家，從談善言在喪禮弔唁冊上以畫作代替簽名，就可以得知她是特立獨行的人。

談善言的出現，為鄧萃雯和陳錦鴻帶來衝擊。（劇照）

陳錦鴻是否真心喜歡談善言，實在不得而知，但可以肯定的是，陳錦鴻過往活在鄧萃雯的控制下，而他的世界中，亦鮮有出現談善言一樣跳出傳統框架的人。與其說陳錦鴻受勾引出軌，倒不如說陳錦鴻如學校中的壞學生一樣，想要暫時擺脫掣肘，感受婚姻以外從沒看過的世界。

在陳錦鴻的世界，談善言無疑是與別不同的人，或許成為他出軌的原因。（劇照）

正室借第三者維繫婚姻

若一段婚姻或感情出現第三者，不少人會選擇「斬纜」，就算出軌一方獲元配原諒，感情必定不如過往美滿。然而，鄧萃雯卻出乎意料地接受第三者的存在，相信很多看過《婚內情》宣傳片的觀眾，都會看不透她容許婚姻出現第三個人的想法。究竟鄧萃雯視第三者為維繫婚姻的工具，還是另有原因，各位就要透過《婚內情》深入了解。

鄧萃雯容許第三者的出現，必然令觀眾百思不得其解。（劇照）

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