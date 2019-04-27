【牛下女高音】因「安心」無限期停播　 吳岱融直認唔開心

吳岱融（Hugo）今日（27/4）出席在灣仔舉行的「與民同樂嘉年華」開幕禮，以嘉賓身分站台大開金口獻唱歌曲。Hugo透露拍劇至今日凌晨3點先收工：「唔係好夠瞓，自己本身又唔係好舒服，希望一陣上台唱歌時唔好失聲啦。」

吳岱融希望「安心」事件可以盡快告一段落，當事人可以盡快平復心情。（吳子生攝）

無綫劇集《牛下女高音》由香港電影金像獎最佳編劇龍文康一手打造。劇情講述一班上了年紀的大叔，如何追尋夢想，故事結構頗有張力，希望透過劇集鼓勵港人。不過因為「安心」事件爆出，令黃心穎形象插水，故無綫決定將劇集無限期抽起。

Hugo以嘉賓身分上台大開金口獻唱歌曲。（吳子生攝）

有份參演《牛下》的吳岱融，談到劇集停播時便說：「知道劇集出唔到街，心裏面始終都會有啲唔開心，因為都會有啲失落，我哋每一個演員都好期待套劇拍完可以出街，因為呢套劇好勵志，劇集講我哋一班中佬去追尋夢想，我仲好記得阿King Sir（鍾景輝）當時身體好唔舒服，都係頂住嚟拍，最後都完成咗呢部劇，一部咁勵志嘅戲，希望多啲朋友去支持，可以讓呢部劇同大家見面，希望大眾唔好單方面專注發生事嘅朋友身上，唔好混淆兩件事，而係多啲關照我哋呢一班為呢部電視劇付出努力嘅人，希望早啲可以出返街，並唔係因為佢哋呢啲事件，而導致禁播。」

至於《牛下》劇集公司會否補拍黃心穎戲分，Hugo表示自己不方便了解。（吳子生攝）