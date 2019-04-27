黃心穎連人帶劇遭雪藏「陀衰家」　記者逐套數88位藝員或冇糧出？

黃心穎背男友馬國明偷食人夫許志安一事，時隔至今已將近一個月，但餘波不斷。形象插水黃心穎更即時被TVB雪藏，避走美國。有傳她有份主演的劇集《堅離地愛堅離地》被抽起，台慶劇《法證先鋒IV》的戲份全刪換人補拍，而《丫鬟大聯盟》和《牛下女高音》則無限期入雪櫃。黃心穎除了連累龔嘉欣和張振朗首次擔任主角的作品成了倉底貨，據知她更令一班同劇的基本合約演員出糧無期。

「安心偷食」醜聞爆出後，除了被背叛的另一半傷心欲絕外，黃心穎被雪藏亦令一班無辜的同劇演員受到牽連，據知TVB有一套獨特維護公司權益的條約，其中簽基本藝人合約（非親生仔女）的演員，一般以年騷計算，一般會簽一年至五年不等，每半集劇（即半小時）計一個騷，每年約簽70至100個騷。當中，就有傳計算方法是節目播出後，參演的基本藝員才能領到相應的報酬，換言之，如果劇集被抽起，於半年後播出，藝員便要待半年後才收到報酬。如果劇集一直不播出，猶如從來沒拍過，隨時無糧出。

呢件事連累太多太多人！（IG圖片）

黃心穎目前避走美國！（資料圖片）

記者根據資料，逐套劇集計算，黃心穎分別在劇集《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》和《牛下女高音》三套劇之中，為21位、35位和32位，總共88位基本合約藝人帶來影響，其中方紹聰、謝芷倫、秦啟維和曾偉權四位非親生仔女，各自分別參演其中兩部劇，若傳聞屬實，可謂損慘重！

3部劇，仲會嚴重影響劇中演員的曝光率等等！

點撃下圖睇最受連累藝人！

+ 7 + 6 + 5

方紹聰回應：拍完劇幾個月後出糧

接受《香港01》訪問時，被問及此事就回應：「正常嚟講，拍完套劇應該大約幾個月就會出show的。至於關於以上兩套劇你的問題，我沒有收到公司的特別指示。（《堅離地愛堅離地》喺上年拍，正常出咗show？）我冇特別check，其實每個月都會有一張糧單會顯示該月出咗乜嘢show，不過我平時對啲文書嘢十分缺乏興趣，同埋平時忙於專注拍攝，我比較少理的，這些事宜，還是交由公司處理比較好。同埋要記低自己做過乜嘢節目，又要對返嗰個show有冇出，好攰。」

奶仔就睇得好開！（IG圖片）

+ 2

方紹聰更指不擔心公司冇糧出，他稱：「拍攝過程跟其他演員合作的過程、建立的友誼，都比錢更珍貴！」亦有知情人士透露，大多數藝人只會當騷錢是車馬費，並不是主要的收入來源。