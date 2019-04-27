安心事件餘波未了。

早前黃心穎與許志安被爆出於的士車廂激吻事件轟動全城，外界齊聲怒罵呢對出軌男女。事發後心穎即被冠上「狐狸精」之名，要全面停工，連日來自閉在家中，情緒不穩的她日日以淚洗面。不過她終於走出悲傷向前踏步，昨日她就被傳媒影到現身美國洛杉磯機場，同行還有一名女友人。全程戴住黑色cap帽和灰色口罩將自己包到陷的心穎，對於追訪記者的一切提問均未有回應，並急步走去搭的士離開機場。有指心穎這次出行為了掩人耳目，避開傳媒追訪，特地由香港去澳門先飛去菲律賓，再轉機往美國。

心穎依家已經離開咗香港，身在洛杉磯。(IG圖片)

於美國紐約出生，在加拿大大學畢業並在當地擁有物業的心穎，今次選擇避走到洛杉磯，據悉並非為了散心咁簡單，其實她是為了到美國讀書，去修讀一些短期課程。早在本月初，心穎出席無綫新劇《法政先鋒IV》的煞科宴時，就曾經講過她要等到7月才再開拍新劇拍劇，所以計劃趁這個長達近三個月的悠長假期，跟三家姐黃心慧到巴塞隆拿及美國旅行，並到美國修讀演藝及導演課程。

當時她說：「可能好密集咁讀兩、三個星期，因為人大咗就會好懷念讀書嘅感覺。」未知她此行是否會照原定計劃去讀書，如果是的話，看來心穎並沒有因為安心出軌風波而一蹶不振又或是放棄自己，反而是努力進修來自我增值，仍然希望可以繼續發展她的演藝事業。心穎今日就以短訊回覆《明報》表示：「有心，我會努力。」

唔知心穎重新振作返未呢？(IG圖片)

以下就係安心出軌事件相關嘅相，以及心穎post喺ig嘅靚相：