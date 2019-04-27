林師傑IG感激太太撐追夢　歐陽巧瑩：錢係最冇價值嘅嘢

林師傑是TVB第一屆《超級巨聲》參賽者之一，雖然入行後主力拍劇和做主持，但他沒有放棄初心，堅持做音樂，他快將推出新歌，今日（27日）在IG出Post感激老婆歐陽巧瑩支持自己追尋夢想。

林師傑出新歌，他在IG多謝老婆支持自己追夢。（IG圖片）

「老婆同我講，咩都可以放棄唔做，一定唔可以放棄音樂同車。我話咁錢呢？佢話錢係呢個世界最冇價值嘅嘢，唔好諗錢住，香港邊會餓得死人，更加唔會餓得死我。『你啲歌好聽㗎，又有咁多朋友撐您，唔好驚，唔好再等喇，做啦。』」有人可能會認為，錢點會沒有價值，但錢只可以給予物資，但夢想卻能圓滿人生。人生最幸福的事，莫過於有一個欣賞自己的才華、肯定自己的能力、無條件支持自己去追夢的老婆。

雖然入行後主力拍劇和主持，但做音樂是林師傑最大的興趣。（IG圖片）

「因此我開始明白愛。」老婆對自己的支持，令林師傑明白什麼是愛。林師傑曾透露希望婚後盡快儲到首期置業，給老婆一個安樂窩，有一定的經濟壓力，而且在香港生活成本如此高的地方，當許多夫婦都因為考慮現實而扼殺夢想，難得另一半跟你說：「錢係最冇價值嘅嘢，追夢唔好等」。有個好老婆真係好過中六合彩。

幸福是兩口子互相扶持。