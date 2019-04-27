【機動部隊】林峯將亮相ViuTV　重返TVB拍《使徒3》前先「倒戈」

無綫（TVB）和香港警察合作拍攝的《機動部隊2019》將於5月12日正式於翡翠台首播，楊明、蔡思貝、張達倫和楊潮凱等好快便以制服Look與觀眾見面。無獨有偶，英皇娛樂和優酷（Youku）合拍的《機動部隊》亦會進駐ViuTV，即將在99台播出，題材、劇名都撞到應一應。

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《機動部隊2019》由楊明、蔡思貝、張達倫和楊潮凱主演，將於5月12日正式於翡翠台首播。（網上圖片）

《機動部隊》講述本身是警方臥底的高家聲（林峯 飾），成功瓦解黑社會組織後重返機動部隊，與沙展何慧玲（蔡卓妍 飾）和隊長劉建暉（方中信 飾）先是互相誤會再慢慢建立同僚感情的故事。

《機動部隊》由林峯、蔡卓妍和方中信主演。（Youku）

其實林峯消息流出之前已經宣布返回TVB參與重頭劇《使徒行者3》拍攝，所以他今次是名副其實先在ViuTV亮相才為TVB拍劇。至於《機動部隊》幾時才會播？根據優酷網站顯示，劇集將於5月6日在內地正式上架，而知情人士則透露現時還未確定在ViuTV播出日子，即是如果劇集能趕於5月出街，便會形成林峯和楊明、蔡思貝在兩台對撼的局面。

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