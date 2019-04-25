今年勢頭最勁TVB小生係佢？　用三套劇雄霸5月黃金時段

雖然無綫（TVB）不時都會轉陣，明明公布一套劇集準備出街，卻最後決定播放另一套作品。不過，這些變陣總不及「安心事件」帶來的影響大，所有黃心穎的劇集統統播放無期，搞到張振朗、龔嘉欣擔正的《堅離地愛堅離地》突然被抽起，而楊明首部擔正做男主角的《婚姻合伙人》就因為這場異動而成功出土。

黃心穎拖累張振朗 《堅離地愛堅離地》抽起改播《婚姻合伙人》

楊明前年拍攝的《婚姻合伙人》終於出土。（資料圖片）

即使《婚姻合伙人》要等到5月13日先正式播出，但劇集首播之前大家都已經見到楊明的身影，本身有份在《鐵探》亮相的他便攻佔了星期日時段，在5月12日以《機動部隊2019》角色與觀眾見面，屆時真是名副其實一星期見足6日，個勢都喺晒佢度。

其實楊明為《機動部機2019》亦犧牲不少，他與蔡思貝便一起親身體驗被胡椒噴霧勁噴的滋味，他早前接受TVB娛樂新聞台訪問時便說：「每個入PTU（機動部隊）學堂都要經歷呢樣嘢，我哋都想呈現佢哋辛苦嘅感覺。（係咩感覺？）好乸、好㷫、好暈。」至於蔡思貝則被噴到口水鼻涕直流：「好辛苦，真係毫無控制地流眼淚、流口水、流鼻涕，成個腦係麻痺，然後唞唔到氣、呼吸困難。」

大家除了在《婚姻合伙人》中見到楊明，仲會在《機動部隊2019》中欣賞到他的演出。（Instagram）

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