《法證先鋒IV》受黃心穎影響被抽起？　譚俊彥：我問過洗唔洗重拍

譚俊彥（Shaun）昨天（28日）出席《第七屆全港運動會》活動，Shaun今天更以歌手身份獻唱《紅日》，平常也是看見Shaun的工作主要是拍劇，搖身一變做歌手，他笑言連自己也猜不到：「我成日問點解會搵我唱歌呢？因為冇乜人會覺得我唱歌㗎嘛，原來佢哋睇咗《流行經典50年》，今次仲要第一次紅館四面台，我咪叫埋囡囡嚟睇，我屋企練歌時候佢仲好開心做我觀眾，我冇諗咁多，唱好佢就得。」

Shaun指踏上紅館唱歌是他夢想之一。（梁碧玲攝）

不說不知十多年前Shaun曾錄音做歌手更出過專輯，他自嘲地說明顯當年是不成功：「其實依家再有機會咪試下，都會唱返少少歌，不過拍戲同唱歌唔同，唱歌要跑返步練氣，叫做有個目標。」

Shaun笑言囡囡聽他唱歌會很開心，是他的忠實粉絲。（梁碧玲攝）

近期「安心」事件中除了當事人令事業受影響之外，黃心穎主演的劇集也被抽起，TVB重頭劇之一《法證先鋒IV》心穎亦是主演之一，Shaun是主演之一，但他表示不太擔心：「如果我擔心我擔心咗《包青天》先，不過對我嚟講完成咗就唔諗咁多，因為後面我仲有其他劇，做演員諗唔到咁多，至於會唔會抽起公司決定，我都問過洗唔洗重拍，因為我要剪頭髮，但佢哋話唔洗，咁睇公司安排。」

Shaun直言拍《法證先鋒IV》的薪金已出了：「做完就一定會出糧。」（梁碧玲攝）