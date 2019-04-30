【婚內情】關淑怡黃耀明隔24年再合作　合唱主題曲《快樂到死》

ViuTV新劇《德國寶呈獻：婚內情》將於今晚起，逢星期一至五晚上9時半播放，並率先首播由關淑怡、黃耀明合唱的《婚內情》主題曲《快樂到死》MV。歌曲配合《婚內情》，描述角色對愛的義無反顧及沉溺，偏向暗黑氛圍。

二人對上一首合唱歌是《萬福瑪利亞》。

《快樂到死》是二人繼《萬福瑪利亞》後相隔24年後再度合作，黃耀明對於有關單位從數個選擇中挑選《快樂到死》作《婚內情》主題曲感到意外，因為這並非典型電視劇主題曲類型。他又表示，已經超過四份一世紀沒有演唱電視劇主題曲，雖然任何合作邀請他都會考慮，但可能因為其曲風關係並沒有太多人邀請他合作電視劇主題曲。他讚賞ViuTV有眼光，看到電視劇主題曲的新方向，他亦樂於接受新嘗試。他亦透露今次錄音時間很短，但他很高興能與關淑怡再度合作，更謂關淑怡一直是他其中一個最喜歡的香港女歌手。而且，於《萬福瑪利亞》中關淑怡比較是客串性質，但於《快樂到死》中二人是相等對唱，所以他滿足感更大。

黃耀明有超過25年沒唱過劇集主題曲了。

關淑怡表示多年沒與黃耀明合作亦是她接受今次邀請的原因，二人雖然期間也有見面及充當對方演唱會嘉賓，但都沒如今次合作般緊密。不同於《萬福瑪利亞》二人分開錄音，她為《快樂到死》錄音的期間黃耀明亦全程陪伴參與，感覺難以形容，亦多謝他給予自己空間發揮。談到《快樂到死》形容的感情關係，關淑怡坦言自己雖然未結過婚，但相信婚姻並非小時候憧憬般一樣，現實世界並非這麼簡單，會有很多相處問題，亦因工作上遇到不同的人及事，及心路歷程上亦有各有各的經歷，婚姻會是個比較複雜的問題。她又認為感情婚姻非一朝一夕的事，是需要維繫，因為社會上有太多誘惑，會有很多考驗，亦會有很多紛纏不清的關係，男女間亦有很多鎖碎事影響到一段感情，是考驗的一種。她亦認為，無論關係的結局是好是壞，都是一種學習及經歷。