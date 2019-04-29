【那對夫妻】Kim不在乎點擊率：有人看我們的影片而開心就夠了

雖然沒有明星般的臉孔，但Kim（林京燁）Nico（張品筠）與妮妮卻有極強的親和力。（陳順禎攝）

因分享女兒妮妮嘅成長、生活片段而成為台灣網紅的Kim（林京燁）與Nico（張品筠），對於能夠坐擁250萬粉絲，二人曾經有點不理解。「他們會告訴我最近心情不好或是遇到什麼困難，也會因看我們的影片而得到正能量，比起粉絲，其實感覺更像是朋友。」為了維持人氣，有計劃地去拍片似乎是網紅必需要做的，但Kim非常認真地表示自己並沒有這種計劃，也不會因錯過拍下妮妮突如其來的舉動而要求重拍。「但如果她講一個東西我們笑很開心，她就會知道那是笑點，到我們下次拍攝時，她就會想出另一個笑點來。」

到達影樓時，妮妮啱啱瞓醒，所以一開始有少少呆同「癡身」，但食物到身，整個人醒神晒。（陳順禎攝）

問到會否擔心4歲多的妮妮比同齡小朋友成熟，Kim認為大家看到的妮妮，都是父母視覺。「平時她很害羞，在學校也很安靜。有時網友留言希望可以被妮妮撩一下，但她都不會。」對於影片的內容，Kim沒有特定的要求，但盡量不帶有負面情緒。「有次我們去農場遇到一個媽媽，她因為兒子身體不好住院 ，每天看我們的影片都很開心；又試過有次Kim沒上字幕，有聽障朋友私訊說因為他很喜歡我們的影片，但都要靠字幕才聽懂我們說什麼，才發現我們可能帶給大家歡樂、影響不少人。」影片的點擊率他們並不太乎，Kim也不擔心「網紅」這份工能夠做幾耐。「因為也沒有一個工作可以做一輩子，我們還有很多事可以做。知足很重要 ，反正家人一起去面對就好了。」

攝影師想拍妮妮的單人照，詢問她本人意願時，她向爸爸提出：「你等等要抱我，陪我……」下刪50字（陳順禎攝）

至於為什麼會開始拍片，Nico說當初是為了記錄與Kim的所有，到妮妮出生，自然想要紀錄更多，隨著科技的進步，令這本日記由光碟漸漸facebook化。「那時候她一cue我，我就開始不停講，現在如果有人找我當旅遊主持應該沒問題。」訪問當日，Kim爛gag一個接一個，所以當他講到自己性格內向、Nico主動追求時，筆者也一度以為是個笑話……而他們的相識過程，則要倒退至17歲那年。「第一次見他就是一道光，覺得這男生很有，有種很熟悉的感覺。」遇見了這道光，Nico即時主動出擊，並先由髮型這話題入手，得知對方因為電髮而三日無洗頭，竟然提出「聞一聞」的建議，之後再直接「抄牌」。「我留了一個假號碼給她，沒想到她馬上就打……」

拍拖9年後才結婚，Kim說是因為Nico的媽媽要求他們一定耍完成大學的課程。「拍拖第一個月我怕給不了她什麼，提出分手，她的眼淚差點沉死我。」

反正他們的故事就是這樣開始了，雖然Kim在拍拖第一個月時，曾認為自己沒能給予對方什麼而提出分手，但Nico並沒有就此同意:「因為他真的很好笑，當時生活又太辛苦，有沒有錢都不重要，反正每天都要過，他會讓人減少很多壓力。」拍拖期間，試過一齊喺路邊擺檔，又試過執垃圾，朋友都對戀情並不看好，但Nico卻認為「只要兩個人在一起就好」。Nico是個既樂觀又有主見的女生，除了鼓勵Kim參加唱歌比賽、又會幫他分析做生意的好與壞。「她很會說服人，親屬都說她是一個宗教，而教徒就只有我一個。哈哈！其實我能有今天，都是因為她。」

為咗知道老婆想要邊款唇膏，Kim趁對方睡著時查看手機搜尋記錄：「我發現她去搜查卡到陰（撞鬼），想說她為什麼要研究這種東西……」

一個放閃當食飯，一個在旁不時甜笑，並大讚老公非常有責任心。提到早前感動不少網友的「二手唇膏」事件，Kim說Nico個性十分節省，每次買東西都會先格價。「因為她看了很久，還去看二手，又問我那個顏色比較好，我想說情人節快到就先不要理她，結果她有點不開心。有一晚等她睡了，就用她手機查她搜尋記錄，然後就去買給她。」Nico如此慳錢，無非都係想屋企人生活得更好，這點讓Kim感到十分抱歉:「一輩子很長，慢慢還她。」