朴有天終認曾3次購買冰毒並吸食6次　律師、粉絲齊齊割蓆

韓國男星朴有天本月初陷入吸毒風波，初時朴有天召開記者會，否認勸誘前未婚妻黃荷娜吸毒，自己亦沒有吸食毒品，惟國立科學調查研究院24日公布朴有天毒品檢測結果出現呈陽性反應，而朴有天直至昨日（29/4）才承認曾吸食冰毒，又稱自己是在前未婚妻黃荷娜勸誘下吸毒。

朴有天早前被捕，直至昨日才承認吸毒指控。（Viu《K1頭條》提供）

警方表示，朴有天承認今年2月至3月分3次購買1.5克冰毒，並於3月與黃荷娜一同吸毒5次，之後再獨自吸毒1次，比警方調查所得的吸毒5次還要多出1次。不過，朴有天和黃荷娜互相推卸吸毒責任，黃荷娜曾稱原本成功戒毒，卻在朴有天引誘下重新吸毒，而朴有天就稱是在黃荷娜勸誘下吸毒。警方正調查朴有天的陳述是否屬實。

朴有天與前未婚妻黃荷娜互相推卸吸毒責任。（網上圖片）

另外，朴有天毒品檢測結果公布後，遭舊東家C-JeS娛樂解約，而朴有天承認吸毒指控後，代表律師朴昌範（音譯）亦宣布從今天起，結束朴有天的法律代理人業務，又指朴有天正坦率接受警方調查。至於朴有天粉絲亦在他的粉絲網站發布名為「最後一封信」的帖文，明言「我們也害怕放下他（朴有天），但是現在是各自人生中必須經歷的時間，所以想放手。……雖然我不能爲你剩下的旅程加油，但我會看着你最後走過的背影，希望以後作爲普通人朴有天，可以過着無悔的生活。」由此可見，朴有天已遭C-JeS娛樂、律師和粉絲離棄。

朴有天毒品檢驗結果出爐，以及親口認罪後，已遭C-JeS娛樂、律師和粉絲離棄。（Getty Images）