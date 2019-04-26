朴有天正式被拘捕！　到法院出庭應審僅一小時遭綁警繩手銬離開

已被前公司C-JeS娛樂解約的韓國歌手朴有天，早前否認吸毒後，卻被驗出腿毛對冰毒呈陽性反應。可是朴有天堅持否認吸毒，更指不清楚為何毒品會進入體內，可說是誠信大破產。今天（26日）朴有天到京畿道水原地方法院進行事前拘捕令實質審查，約一小時後便被綁上警繩及手銬離開。

今天朴有天於韓國時間下午1時55分，到達水原地方法院。穿上灰色西裝的他，染上淺啡色頭髮現身，未知是否想透過染髮，消滅毛髮中吸毒的證據。到達法院後，面對現場記者有關吸毒的提問，朴有天一概未有回應，亦沒有在法院前停下腳步，但則有面帶微笑，與早前到警局報到一樣神情輕鬆，審查於下午2時半正式開始。

較早時間到法院報到的朴有天，仍然神情輕鬆。（網上圖片）

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本來預計審查會在黃昏或晚上結束，沒想到韓國時間下午3時38分，朴有天便正式被拘捕。他被綁上警繩，以及灰布蓋上的手銬離開，並在男警員押送下上車。離開法院的朴有天仍然沒有回答記者的提問，他只舉頭看着天空，露出凝重的表情。朴有天被捕又一次打臉他堅稱沒有吸毒，以及未有教唆前未婚妻黃荷娜的慌言。據說警方已掌握朴有天吸毒，以及涉嫌購買毒品的CCTV證據，而他將被送往京畿地方南部警察廳拘留所。

僅一小時左右後，正式被捕的朴有天，表情立即變得相當凝重。（網上圖片）

早前就有網友提出，出道16年的朴有天一直以來鮮有漂染頭髮，又特意在接受毒品檢驗前進行脫毛，質疑他有毀滅證據之嫌。網民提出朴有天2月初仍留有一頭黑髮，可是同月15日就把頭髮和眉毛染上淺啡色，4月又再次把頭髮染回黑色。單是兩個月內就四度染髮，懷疑他利用染色減低毛髮中殘留的毒品，這亦是不少吸毒人士逃避染毒的常見方法之一。網上有博士講過，毛髮只要在修剪後，吸收染髮劑和一種生物鹼，就連長期吸毒的紀錄也查不出來。雖然朴有天一方講過，染髮和脫毛是為了演出，但當然說法未能輕易大眾，加上朴有天正式被拘捕，染色的嫌疑可說是更大。