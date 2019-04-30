【友枱VIP】謝天華親解單手攀石傾電話好合理：專人試過成功

由周家蔚及劉永健主持的ViuTV全新節目《友枱VIP》，每集都會邀請到不同的圈中好友上節目，新一集就請來謝天華這位型佬。天華當年在TVB劇集《學警狙擊》中飾演Laughing哥一角而人氣急升，更深受內地觀眾歡迎，但他在TVB的告別作《神鎗狙擊》中，一場單手攀石傾電話的戲份，就慘被網民恥笑為香港電視史其中「至膠」的一幕！

謝天華獲邀上由周家蔚及劉永健主持的ViuTV全新節目《友枱VIP》。（影片截圖）

天華自認入行以來演得最成功的電視角色，就是「Laughing哥」，其後他更陸續參演《潛行狙擊》、《法網狙擊》及《神鎗狙擊》，《神鎗狙擊》更成為他的「人生污點」。事緣在劇中他有一場在徒手攀石的戲份，天華完全沒用任何輔助工具，更違反攀石三點不動一點動的常理，兩腳懸空，他更在攀石時以單手接電話，只用一隻手抓住石隙支撐全身，被網民Cap圖，這段神力攀石的片段更在網上瘋傳。

當年天華在TVB劇集《神鎗狙擊》中「單手攀石」這一幕在網上瘋傳，更被網民笑力大無窮，勁過宇宙最強。（網上圖片）

天華在節目中坦言「單手攀石」的想法是出自本人，原意是想給觀眾一點新鮮感，卻意外成為網民熱話：「有好多人話唔合理，隨時跌死你呀，但我覺得係特別，因為你兩隻手爬上山頂先聽電話都得，但係就冇新意。咁我就同導演講，『不如咁樣啦，我爬到咁上下就單手接電話啦』，咁佢覺得OK，冇問題。但出到嚟好多人話唔make sense，好多人挑機。後尾電視台做咗個節目，將所有觀眾話唔合理嘅劇情，搵啲專人去試畀大家睇，佢就搵咗個香港攀岩亞軍，測試下究竟可唔可以單手吊住傾電話呢，係成功㗎。我覺得佢哋接受唔到亞洲人可以做到呢樣嘢，如果係一個外國人，佢哋覺得外國人冇事，點解你哋會有呢個想法呢？」

這一場「單手攀石傾電話」戲被網民指不合理，但天華在節目中就透露這個橋段是自己想出來的，希望帶來新意。（影片截圖）

點擊下圖睇天華反擊：

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其實湯告魯斯（Tom Cruise）曾在電影《職業特工隊2》（Mission Impossible 2）的開場有一場徒手攀石的戲份，靚佬湯徒手攀爬2000呎高懸崖，期間還由一個石級跳向另一個相隔15呎的石級，相當驚險！但他全程十分專注，不像天華可以一心二用，難怪天華當時被網民封為「湯告魯華」。天華接受訪問時也曾坦言是想增加戲劇效果，更希望Chok過靚佬湯！

湯告魯斯（Tom Cruise）曾在電影《職業特工隊2》（Mission Impossible 2）中徒手攀石，但他在過程中非常專注。（網上圖片）

《職業特工隊2》開場這一幕十分經典：

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雖然天華這一場戲被網民笑，但去年荷里活動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）來港宣傳《高凶浩劫》（Skyscraper）時，就大讚天華「單手攀石兼講電話」這一幕非常「勁揪」，還笑言要跟《神鎗狙擊》的導演合作！

天華單手攀石這一幕與The Rock在《高凶浩劫》海報這幕非常相似。（網上圖片）

連The Rock都讚天華「勁揪」！（影片截圖）