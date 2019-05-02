【日本皇室】德仁最愛並非皇后雅子？　「她」才是新天皇心中女神

日本新天皇德仁在今日（1/5）正式繼位，令和時代正式展開。相信不少人都非常關注新天皇日後的宮廷生活，亦翻炒他和皇后雅子的羅曼史，當中以男方以7年時間苦追、最後用真誠感動女方的過程最為人津津樂道，而德仁一句「你可能對於進入皇室的生活充滿疑慮，但是我保證會一輩子保護你」，更令大批女生為之羨慕。不過，也有好多人認為德仁的一生中最愛，其實另有其人……

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德仁在追求雅子之前，非常沉迷偶像明星，他80年代初到英國牛津大學深造時，但因為電影《The Blue Lagoon》上映，迷上了女主角波姬小絲（Brooke Shields），更在房間貼上了海報。返國後，他背棄了「金絲貓」，轉投本土偶像──柏原芳惠的懷抱，而其實德仁的房間也貼上她的海報，有報章雜誌更爆出德仁迷戀柏原芳惠一事，令她獲封為「Royal Idol」（皇室偶像）。

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1986年10月19日，柏原芳惠在新宿舉行入行7周年音樂會，而當年26歲的德仁不理權力極大的宮內廳反對，一意孤行地親身到會場向柏原芳惠獻花，而花朵更是寓意「愛情」的紅玫瑰，任由傳媒拍攝、拍照，成為一時熱話。之後，日本各大小傳媒都紛紛報道此事，當中11月6日出版的《週刊明星》更以〈感激！柏原芳恵「浩宮さまの手はとってもやさしかったです」〉（感激！柏原芳惠「浩宮的手很溫柔」）為封面標題，以柏原芳惠的角度講述事件。

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當時有不少小道消息均指德仁打算迎娶柏原芳惠為太子妃，但因為柏原芳原不甘心被繁文縟節而婉拒，加上宮內廳強烈反對，所以事情才再沒有下文，亦令德仁「移情別戀」，開始力追本來是外交官的雅子。

非常巧合的是柏原芳惠由1986年開始人氣慢慢下滑，翌年更全力轉型改行性感路線，推出一系列性感寫真集。2017年，51歲的她便推出「最後一本寫真集」，更以「那個皇太子殿下都做過Fans的美麗肢體」作招徠，吸引讀書購買。

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