【百想2019】金惠子登頂感言感動全場　鄭雨盛獲頒大獎引不滿

韓國三大頒獎禮之一「百想藝術大獎」昨晚（1/5）盛大舉行，JTBC大熱韓劇《SKY Castle》（又譯：天空之城、天空城堡）一口氣奪得電視劇部門導演獎、女子最優秀演技獎、男子配角獎和女子新人演技獎4個大獎，成為當晚大贏家，而金惠子和鄭雨盛分別獲得電視劇和電影部門大獎，金惠子的得獎感言令觀眾非常感動，但鄭雨盛獲獎卻引起網民不滿。

金惠子憑《耀眼》奪得電視劇部門大獎。（網上截圖）

77歲的金惠子憑JTBC電視劇《耀眼》獲得大獎，她從頒獎嘉賓河智苑、尹啟相手上領獎時，台下演員均起立拍掌祝賀，金惠子坦言未料到自己會獲得大獎，她又特意朗讀《耀眼》大結局的獨白：「我的人生有時不幸，有時也很幸福。人生雖然是一場夢，但我依然很高興自己活過一場…..現在生活疲憊的你，既然出生在這個世界上，你就有資格每天享受這一切，不要因為都是後悔的曾經，和只有不安的未來，而毀掉了現在。請活在每一個今天吧，耀眼地，你有這樣活的資格。」

（左起）韓志旼、金惠秀和金珉廷深受金惠子的得獎感言感動落淚。（網上截圖）

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台下的金惠秀、金珉廷和同劇演員韓志旼深受感動淚流滿面，而金惠子得獎感言片段亦佔據Naver TV排行榜第一位，大多網友均對金惠子獲獎送上祝福，又稱其得獎感言觸動心靈。

鄭雨盛則憑《5時恭候的證人》獲大獎。（網上截圖）

此外，鄭雨盛憑《證人》（港片名：5時恭候的證人）獲頒電影部門大獎，其拍檔金香起開心得當眾落淚，而鄭雨盛發表得獎感言時，亦特意提起金香起：「香起啊，你比任何人都是更完美的拍檔。」不過，韓國網民就對於鄭雨盛獲獎感到不滿，認為《Burning》（港片名：燒失樂園）和《極限職業》（港片名：炸雞特攻隊）比《5時恭候的證人》更出色，卻沒有獲得嘉許，同時網民亦覺得《SKY Castle》的金瑞亨空手而回感到可惜。

金香起獲鄭雨盛大讚「比起任何人更完美的拍檔」。（網上截圖）

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網民認為鄭雨盛仍不足以獲頒大獎。（網上截圖）

有網民亦對金瑞亨空手而回感可惜。（Viu《K1頭條》提供）

回顧百想藝術大獎紅地氈盛況