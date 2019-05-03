【專訪】周慧敏至恨變身金城武？　不老女神都有弱點…

周慧敏接受聯合新聞網「噓！星聞」快問快答考驗時，自招骨子裡有點神經質，更玩興大開暫拋玉女矜持。

問到私下最怕的東西？她指着空中的「冷氣」說：「我長期的敵人就是冷氣，很怕室內空間的冷氣很強，我是那種外面熱沒關係，只要室內溫度維持在24、25度就可以。」

問到私下最怕的東西？她指着空中的「冷氣」說：「我長期的敵人就是冷氣，很怕室內空間的冷氣很強，我是那種外面熱沒關係，只要室內溫度維持在24、25度就可以。」（聯合新聞網提供）

被封「不老女神」的她，不諱言渴望站上更高的神壇，周慧敏坦言如果可以選擇，她希望變成男神金城武，「因為他太神秘了，我很想感受他平常的生活，到底是怎樣？」說着說着還自嘲自己完全不神秘，「我很願意跟人分享私人的事情。」她也不避諱素顏出門，「常常會有人認出來啊，但有時我也會戴太陽眼鏡或是口罩簡單的偽裝。」

周慧敏坦言如果可以選擇，她希望變成男神金城武，「因為他太神秘了，我很想感受他平常的生活，到底是怎樣？（《喜歡你》劇照）

被問到以一句話來形容自己？她說自己私下除了神經質，還有點孩子氣，「我是那種比較像貓的神經質女星，也有點童真，有時還會覺得自己像個小孩，常因一件很小的事情，都能讓我很快樂。」

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