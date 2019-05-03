【專訪】與老公倪震30年感情歷風雨　霸氣周慧敏：絕對信自己選擇

「玉女掌門人」周慧敏的成名曲《流言》有一段歌詞：「流言飄來散去，會隨着，每一天淡去無痕跡，但願你相信，我依然相信（愛你），最真的心。」多年後再聽着她分享夢幻的愛情雞湯後，一切似乎變得豁然開朗。

周慧敏與老公倪震情牽30年，即使有過風雨，但婚後10年走來，卻像是倒吃甘蔗般愈陳愈香，外界一度懷疑女神抱定了「從一而終」的愛情信念？她似乎不這麼認為，揮着手說：「那也要看對手是誰？如果說看到一個人很適合你，無論性格或各方面都很匹配，才有辦法一起走下去。畢竟婚姻是兩個人共同生活，需要互相調節、付出與承擔，而我大概就是找到這樣的一個人吧。」

8月10日在台北舉辦的「一萬天荒愛未老」演唱會，是周慧敏首次登上小巨蛋開show，充滿期待（官方宣傳照）

8月10日即將首登台北小巨蛋，舉辦「一萬天荒愛未老」演唱會的周慧敏，好奇她對愛情的死心眼程度，是否一如演唱會的主題？她瞪着大大雙眼，輕聲細語道出自己的愛情哲學：「我絕對相信我的選擇，卻也不會盲目去堅持，感情本就是互動的，只有彼此對彼此好，結了婚就要同心，要好好經營，千萬不要因為一樁小事就影響婚姻。」所以51歲後的人生順序，周慧敏毫不猶豫喊出「老公」會是第一位：

結婚不是一個人的事，而是兩個人，我的事就是他的事，所以一定要把伴侶放在最重要的位置。 周慧敏

曾是90年代港台男性的夢中情人，螢幕形象看似柔情似水，周慧敏卻招供私下的她，其實是個大膽女生，尤其在女性友人面前還是個Man貨，「其實我私下是不拘小節、很放鬆的人，如果要我去一些比較貧窮或落後的地方，甚至危險的，我都不會介意，也有膽量敢去，不會有太多顧慮。」只是如果站在老公身邊，周慧敏秒變真女人，「因為老公是個非常Man的男人，我在他旁邊，自然比較像一般的女生。」

按圖看周慧敏近日IG動向▼

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

蔡佩軒大變身 秒唱8字祕訣靠這招

滾石主唱開刀延巡演 米克傑格術後推文：康復中

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】