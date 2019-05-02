Instagram實施隱藏讚好數字成藝人惡夢？　劉穎鏇一招教你自保

劉穎鏇（Tiffany）今天（4日）出席TVB舉辦的5月星辰活動，這是Tiffany第一次參加，雖然她5月24日才正日生日，但表示能夠與藝人朋友一起慶祝十分期待：「好興奮，原來有咁多同事同我一齊5月生日，然後又嚟到呢到抽下獎品，特別開心。」

今年生日Tiffany表示居住國外的媽媽特意給她一個驚喜，那就是會到香港和她慶祝生日。（陳順禎攝）

接下來Tiffany將要迎接22歲的生日，她直言時間過得特別快：「原來喺香港已經有3年時間，眨下眼由以前冇喺香港住過變到一住就住咗3年，加上見到自己嘅成長。」但是談到年齡，往往也是女生的禁忌，Tiffany強調自己還是年輕：「大家都覺得我個樣好大個，其實我個樣係生得成熟，化妝同唔化妝都好大分別，唔化就似返本身年齡，化左就25/26歲，不過我覺得係入咗呢個社會令到我成熟咗。」

Tiffany笑言暫時還沒有男生約她渡過生日。（陳順禎攝）

最近Instagram（IG）公布決定隱藏所有照片和影像的公開讚好數字，在IG擁有20多萬粉絲的Tiffany聽到這個消息相當驚訝，表示現在才知道，雖然讚好數字Tiffany表明是不太在意，不過可能會因此會失廣告客戶，Tiffany靈機一觸已想到解決方案：「唔緊要，我Screenshot Send畀佢哋有咁多人Like，或者24小時之後我再Post IG story有咁多人睇過，可以呃返啲人返嚟，不過除咗工作我私人方面唔太大影響。」

Tiffany坦言玩Ig不是一種比賽要鬥多人Like，只是想分享一些自己的感覺。（陳順禎攝）